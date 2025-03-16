موعد عيد الفطر 2025 في مصر فلكيًا.. ومفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة

يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي حلول عيد الفطر المبارك 2025، حيث يعتمد تحديد موعده على الحسابات الفلكية مع انتظار التأكيد الرسمي من الجهات المختصة عقب رؤية الهلال، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز الموعد المتوقع للعيد فلكيًا، إضافة إلى تفاصيل إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.

موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا

بحسب معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر 2025 سيوافق الأحد 30 مارس، وذلك وفقًا لتوقيت ميلاد هلال شهر شوال.

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال 1446هـ سيولد بعد حدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس 2025، في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وعقب غروب شمس يوم التحري، سيكون الهلال مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، وفي مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، مما يزيد من فرص رؤيته بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات الفلكية.

احتفالات عيد الفطر

هل يختلف موعد العيد بين الدول؟

على الرغم من دقة الحسابات الفلكية، إلا أن الرؤية الشرعية تظل العامل الحاسم في إعلان بداية شهر شوال، ومن المتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية والهيئات الدينية في الدول العربية عن موعد عيد الفطر رسميًا مساء السبت 29 مارس، بعد تحري الهلال.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا قد يختلف موعد العيد فيها، نظرًا لغروب الهلال قبل الشمس، مما قد يؤدي إلى اختلاف موعد بداية شهر شوال بين الدول الإسلامية.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 في مصر يوم الأحد 30 مارس، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 3 إلى 4 أيام للعاملين في القطاع الحكومي، وفقًا لما تقرره الحكومة رسميًا.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن عدد أيام الإجازة قد يختلف وفقًا لقوانين العمل ولوائح كل شركة، حيث يلتزم بعض أصحاب العمل بمنح يومين أو ثلاثة أيام عطلة، بينما تقتصر الإجازة في بعض المؤسسات على يوم واحد فقط.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية بشكل رسمي عن موعد وعدد أيام الإجازة بعد رؤية الهلال، لتحديد العطلة بشكل دقيق لمختلف القطاعات.

أهمية عيد الفطر للمسلمين

يعد عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يتميز بالصلاة والتكبير وصلة الأرحام، إضافة إلى العادات المرتبطة به مثل إخراج زكاة الفطر وتبادل التهاني والهدايا بين الأهل والأصدقاء.

وبانتظار الإعلان الرسمي عن موعد العيد، يحرص المسلمون على الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وسط أجواء الفرح والتقارب الاجتماعي.

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