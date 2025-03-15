مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية لـ الدبلومات الفنية 2025

مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية لـ الدبلومات الفنية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديلات جديدة في مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية لطلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي) للدور الأول من العام الدراسي 2025.

مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية لـ الدبلومات الفنية

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية لـ الدبلومات الفنية

التعليم الصناعي

طلاب نظام الثلاث والخمس سنوات (عام): تبدأ الامتحانات العملية قبل الامتحانات التحريرية، اعتبارًا من يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

طلاب إعداد مهني - تعليم وتدريب مزدوج: تُعقد الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات التحريرية، بدءًا من يوم الجمعة 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة 20 يونيو 2025، على أن تُجرى هذه الامتحانات يوميًا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

التعليم الزراعي

تبدأ أعمال التقييم النهائي (المعرفي والمهاري) اعتبارًا من يوم الأحد 1 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة 13 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم التجاري

تُجرى التقييمات النهائية بدءًا من يوم الإثنين 2 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم السبت 14 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم الفندقي

تبدأ التقييمات العملية اعتبارًا من يوم الاثنين 2 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 12 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

تهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب، وضمان عدم تعارض مواعيد الامتحانات العملية مع الامتحانات التحريرية أو امتحانات الثانوية العامة.

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