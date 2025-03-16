تفاصيل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة المواد الدراسية

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. ينتظر طلاب الثانوية العامة تفاصيل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بناءً على النظام الجديد، وكذلك مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025.

ولذلك كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين وذلك يكون تزامناً مع انتظار إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 كافة الشعب حيث يعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عقب قليل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

وأيضاً إعلان تفاصيل موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك عقب انتهاء مرحلة تسجيل الاستمارات وتسليمها إلى المدارس أيضاً، وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يقوم عقب قليل وذلك باعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 كل الشعب، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

وأظهرت وزارة التعليم، أن هذه التعديلات عن طريق النماذج الاسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة في العام الحالي 2025، والتي شددت تطبيق نظام امتحاني جديد، والذي يركز على الفهم والاستيعاب، وذلك مع الحفاظ على عدالة توزيع الدرجات بين الأسئلة المتباينة.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

ويتضمن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025، وأيضاً 55 سؤالًا ومنها 4 أسئلة مقالية، وذلك بجانب 51 سؤالًا اختيار من متعدد، والأسئلة مخصص لها 80 درجة نهاية كبرى والنجاح في المادة من 50% أي 40 درجة.

امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2025

ويتضمن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في العام الحالي 2025، 42 سؤالًا وهي مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية لكل سؤال درجتين، و39 سؤالًا بنظام الإختيار من متعدد (MCQ).

مواصفات امتحان اللغة الألمانية

ويتضمن الثانوية العامة امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2025، 37 سؤالًا ومنها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

مواصفات امتحانات اللغة الفرنسية للثانوية العامة

ويتضمن أيضاً امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025، 42 سؤالا منهم 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة

ويتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة بالعام الحالي 2025، 46 سؤالًا ومنها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقالي، كما أن درجات الإمتحان أيضاً موزعة على عدد الأسئلة وذلك ما بين درجة ودرجتين لكل سؤال.

امتحانات الثانوية لمادة الجغرافيا 2025

ويتضمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة في العام الحالي 2025، 42 سؤالًا مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية لكل سؤال درجتين، و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد (MCQ).

امتحانات الثانوية العامة لمادة الفيزياء 2025

وتتضمن أسئلة امتحان الفيزياء لمادة الثانوية العامة 2025، 46 سؤالًا منهم 2 مقالي ومنهم 44 سؤال اختيار من متعدد، مًُضيفة أن توزيع درجات الإمتحان تشمل 12 سؤالا لكل سؤال درجتين وسؤالين مقالي كل سؤال درجتين أيضا و32 سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة فقط، وامتحانات الثانوية العامة 2025.

مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2025

ويتضمن امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2025، و46 سؤالاً منها 32 سؤال كل سؤال بدرجة واحدة فقط وبالإضافة إلى 14 سؤال كل جزئية أو سؤال بدرجتين، مضيفة أن الإمتحان يشمل 3 أسئلة مقالية وباقي الإمتحان أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

مواصفات امتحانات الكيمياء للثانوية العامة 2025

ويتضمن امتحان الكيمياء للثانوية العامة في العام الحالي 2025، و46 سؤالًا منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي، وكما أن درجات الامتحان موزعة على عدد الأسئلة وذلك ما بين درجة ودرجتين لكل سؤال.

امتحانات الثانوية العامة لمادة الرياضيات التطبيقية

حيث يتضمن امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025، 20 سؤالًا فقط وذلك بدلًا من 40 سؤالا، ومنهم 10 أسئلة بدرجة واحدة لكل سؤال، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين بما فيهم الأسئلة المقالية.

امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025

ويتضمن امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025، 35 سؤالًا ومنها 33 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين أيضاً مقالى فقط، ومضيفة أن هناك 10 أسئلة لكل سؤال درجة واحدة و23 سؤالا بدرجتين لكل جزئية، أما الأسئلة المقالية، فكل سؤال بدرجتين كي يصبح إجمالى الدرجة النهائية في مادة الإحصاء للشعبة الأدبية 60 درجة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

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