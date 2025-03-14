جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل.. إليك التفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد وجداول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وبدأ جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل يوم الأحد 9 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 13 مارس 2025.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل

ويأتي جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل كجزء من التقييمات الشهرية التي تعتمدها الوزارة لقياس مستوى الطلاب وتقييم تحصيلهم الدراسي.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

إلى جانب امتحانات شهر مارس، أعلنت الوزارة أيضًا عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، والتي ستبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كما سيتم عقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل المواد الأساسية بأسبوع على الأقل، وذلك لضمان تنظيم العملية الامتحانية وتخفيف الضغط على الطلاب.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل

أصدرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهر مارس 2025 لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك الصف الثاني الإعدادي.

وجاء جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل كالتالي:

يوم الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

يوم الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 13 مارس 2025: امتحان مادة العلوم.

المقرر الدراسي لشهر مارس 2025 للصف الثاني الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم المقرر الدراسي الذي سيتم تقييم الطلاب فيه خلال امتحانات شهر مارس 2025 للصف الثاني الإعدادي.

وجاءت تفاصيل المقرر كالتالي:

اللغة العربية:

النصوص: "الخلق كنز لا يفنى" – "الفلاح".

القراءة: "الكنز قبل أن يضيع".

النحو: التمييز – تمييز العدد.

القصة: دراسة الفصول المحددة.

العلوم:

الوحدة الأولى كاملة – الدروس من 1 إلى 2.

اللغة الإنجليزية:

الوحدة 7 – الوحدة 8.

الرياضيات:

الجبر: الوحدة الأولى حتى درس 6 (التحليل بالتقسيم).

الهندسة: الوحدة الرابعة حتى الدرس الرابع (نظرية 3).

التربية الإسلامية:

سورة الفرقان (الآيات 45-49) – سورة الأنعام (الآيات 89-110).

أحكام التجويد: النون الساكنة والتنوين.

درس "استخلاف الله الإنسان في الأرض".

القصة: الفصل الخامس.

الدراسات الاجتماعية:

الجغرافيا: الوحدة الأولى كاملة (الدروس من 1 إلى 3).

التاريخ: الوحدة الثالثة (الدروس من 1 إلى 2).

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

ينصح الطلاب بالاستعداد الجيد لامتحانات شهر مارس من خلال مراجعة المقرر الدراسي المحدد وحل نماذج الامتحانات السابقة.

كما يُفضل تنظيم الوقت بشكل جيد لضمان تغطية جميع المواد قبل موعد الامتحانات.

أما أولياء الأمور، فيُوصى بتوفير بيئة مناسبة للدراسة ومتابعة أبنائهم لضمان تحقيق أفضل النتائج.

امتحانات شهر مارس 2025 تمثل مرحلة مهمة في العام الدراسي، حيث تساعد في قياس مستوى الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

من خلال الالتزام بالجدول الدراسي والاستعداد الجيد، يمكن للطلاب تحقيق نتائج مميزة والاستعداد بثقة لامتحانات نهاية العام.

اقرأ أيضا:

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل.. المقررات وتوزيع الدرجات

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الفيوم ويطلع على أداء امتحانات شهر مارس 2025