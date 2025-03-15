جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مواعيد الامتحانات النهائية، في هذا التقرير، نستعرض مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2025، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

يقدم لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة لمواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، في إطار حرصه على توفير المعلومات التعليمية المهمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية جاءت على النحو التالي:

مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام):

تبدأ من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي:

تبدأ من السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وفقًا للجداول التي يعتمدها المحافظون في كل محافظة.

الاختبارات الشهرية والتقييمات المستمرة

اختبار شهر أبريل لصفوف النقل:

يُجرى خلال الفترة من 22 أبريل حتى 30 أبريل 2025، ويشمل ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر من الترم الثاني.

التقييمات الأسبوعية:

تُجرى وفق الجدول الزمني المحدد داخل المدارس.

التقييمات الخاصة بالصفين الأول والثاني الابتدائي

التقييم المبدئي:

يبدأ من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي:

يُعقد في الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، ويتم داخل الفصل تحت إشراف معلمي المواد وتوجيه الصفوف الأولى.

جدول امتحانات الدور الثاني

صفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي):

تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم 26 يوليو 2025.

الشهادة الإعدادية:

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

تُعقد جميع الامتحانات وفقًا للجداول التي تُعلنها المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة، مع الالتزام بالمعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

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