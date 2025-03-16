موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، بعد اعتماده رسميا من الوزير.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث يتساءلون عن الموعد والجدول الرسمي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

يبدأ وموعد امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025 يدلا من 14 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، مع مراعاة وجود فواصل زمنية بين المواد الأساسية لمنح الطلاب فرصة كافية للاستعداد.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبة العلمية

يبدأ موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم يوم 15 يونيو بأداء التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في 17 يونيو، يليه اللغة العربية في 22 يونيو.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الفيزياء في 26 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ثم الكيمياء يوم 3 يوليو.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أما طلاب علمي رياضة، فلديهم امتحان الرياضيات البحتة في 6 يوليو، بينما يؤدي طلاب علمي علوم امتحان الأحياء يوم 10 يوليو، إلى جانب امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة.

موعد امتحانات الثانوية العامة لأدبي

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، من المقرر أنسنطلق موعد امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم اللغة الأجنبية الثانية في 17 يونيو، واللغة العربية في 22 يونيو.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بعدها التاريخ في 26 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى في 29 يونيو، ثم الجغرافيا في 3 يوليو، وتُختتم الامتحانات يوم 10 يوليو بمادة الإحصاء.

جداول امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة الترببة والتعليم أنها صممت جدول امتحانات الثانوية العامة بما يراعي توزيع المواد على فترات مناسبة، مما يتيح للطلاب فرصة للاستعداد الجيد.

وتعتمد الامتحانات على نظام الأسئلة الموضوعية التي تقيس مهارات التفكير النقدي والفهم العميق، لذلك ويوصي الخبراء الطلاب بتنظيم أوقات المذاكرة وفق ترتيب المواد في الجدول.

وشددت على حل نماذج الامتحانات السابقة والاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية التي توفرها الوزارة لدعم الطلاب.

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