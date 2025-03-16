رابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم لينك التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف السادس الترم الثاني 2025 لتحميل تقييمات الأسبوع الخامس والسادس، حيث تتيح الوزارة عبر بوابة التعليم الإلكتروني، وذلك استمرارًا للنظام المعمول به منذ الترم الأول.

ويستعرض موقع “الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة الرابط الرسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف السادس الترم الثاني 2025 عبر وزارة التربية والتعليم.

التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا لتحميل التقييمات الأسبوعية لجميع المواد الدراسية، ويمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

تحديد المرحلة الابتدائية واختيار الصف السادس الابتدائي.

اختيار نوع التقييم المطلوب التقييمات الأسبوعية، الأداءات الصفية، الواجبات المنزلية.

تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية.

الضغط على زر البحث لعرض التقييمات المتاحة لهذا الأسبوع.

النقر على أيقونة التحميل لحفظ التقييمات على الجهاز.

التقييمات الأسبوعية

تحميل التقييمات الأسبوعية للأسبوع السادس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي للأسبوع السادس عبر الرابط الرسمي هنا.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام التقييمات الأسبوعية سيستمر خلال الترم الثاني 2025 بنفس آلية الترم الأول، حيث يمكن لجميع الطلاب الاطلاع عليها من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة للوزارة.

أهمية التقييمات الأسبوعية

تسهم التقييمات الأسبوعية في دعم العملية التعليمية وتعزيز مستوى التحصيل الدراسي للطلاب من خلال:

متابعة أداء الطالب بانتظام من قبل المعلمين وأولياء الأمور.

تخفيف الضغط النفسي على الطلاب من خلال التقييم الدوري بدلًا من الاعتماد فقط على الامتحانات النهائية.

تحليل نقاط القوة والضعف لكل طالب، مما يساعد في وضع خطط دراسية مناسبة لتحسين مستواه.

موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل

من المقرر أن يبدأ التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم 11 مايو 2025، وفي 18 مايو 2025، سيتم إجراء التقييم النهائي.

وتنطلق امتحانات المواد غير المضافة يوم 18 مايو 2025، لصفوف النقل، والتي تشمل مواد مثل التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك لضمان توزيع الامتحانات بشكل متوازن دون التأثير على المواد الأساسية. وبعدها بأيام، وتحديدًا في 24 مايو 2025، تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل.

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