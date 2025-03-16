تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني.. إليك الرابط

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الآونة الأخيرة تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

يهدف إجراء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني إلى تحديث بيانات الطلاب وضمان سير عملية الامتحانات بسلاسة.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني

الموجز ينقل لكم تفاصيل تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني عبر السطور التالية.

ومن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني الإلكترونية الآتي:

انتقل إلى بوابة مركز المعلومات عبر رابط وزارة التربية والتعليم من هـــــــنا

حدد "استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية".

قم بتعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم، رقم الجلوس، والرقم القومي.

راجع المعلومات المدخلة وتأكد من صحتها قبل الإرسال.

بعد التسجيل، اطبع الاستمارة لتقديمها إلى المدرسة.

موعد امتحانات الإعدادية 2025

ووفقًا للمواعيد المعلنة، تبدأ المديريات والإدارات التعليمية في عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسي الثاني، بداية من يوم السبت الموافق 31 مايو، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 ، ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بعده خطوات اثناء الامتحانات.

ومن المستندات المطلوبة للتقديم لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني الآتي:

صور شخصية: 5 صور حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، مع كتابة اسم الطالب على كل صورة.

إيصال المصروفات الدراسية: أصل + نسختين للعام الدراسي 2024/2025.

إيصال رسوم الامتحان: أصل + نسختين، يتم سدادها عبر مكاتب البريد المصري أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة.

شهادة الميلاد: الأصلية (كمبيوتر).

بطاقة ولي الأمر: صورة من بطاقة الرقم القومي مع كتابة رقم الهاتف.

الاستمارة المطبوعة: التي تم الحصول عليها بعد التسجيل الإلكتروني.

ويجب الحرص عند تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ⁩الترم الثاني بالآتي:

يجب تقديم المستندات المذكورة أعلاه إلى إدارة المدرسة بعد إتمام التسجيل الإلكتروني.

يُنصح بالالتزام بمواعيد التسجيل المحددة لتفادي أي مشكلات.

للمزيد من الاستفسارات أو الدعم الفني، يمكن الاتصال على الرقم: 19368.

اقرأ أيضًا:

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. خطوات التسجيل والموعد النهائي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين