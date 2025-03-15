رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025.. إليك التفاصيل

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025.. في إطار جهودها المستمرة لتطوير العملية التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025، وذلك ضمن خطتها لتعزيز التحصيل الدراسي وتحفيز الطلاب على التفاعل المستمر.

ويرصد الموجز كافة التفاصيل حول رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025

بحث متزايد عن التقييمات والواجبات المدرسية

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن التقييمات الأسبوعية، إلى جانب الواجبات المنزلية والأداءات الصفية والمنزلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2025. ولتسهيل الوصول إلى هذه التقييمات، يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي العام الاطلاع عليها من خلال الآتي:

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025

ويمكن الحصول على رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025 من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025 الانتقال إلى قسم "المنصات التعليمية"، ثم اختيار "بوابة التعليم الإلكتروني". تحديد المرحلة الدراسية "الثانوية" والصف "الأول الثانوي". اختيار نوع المحتوى المطلوب، مثل "التقييمات الأسبوعية" أو "الأداءات الصفية". تحديد الفصل الدراسي الثاني والمادة الدراسية المطلوبة. الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم النقر على أيقونة التحميل للحصول على التقييمات المطلوبة.

تفاصيل توزيع درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن توزيع الدرجات لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي ضمن درجات أعمال السنة و رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الثانوي 2025 سيكون كالتالي:

5 درجات لكراسة الواجب

5 درجات لكراسة النشاط

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات للمهام الأدائية

5 درجات للمواظبة والسلوك

10 درجات لاختبارات الشهر (تشمل اختبارًا في مارس وآخر في أبريل)



أما بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي النهائي، فسيتم احتساب 60 درجة، ليصبح المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

نظام التقييمات الشهرية لطلاب الإعدادية

أوضحت الوزارة أنه فيما يخص الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام 2025، سيتم توزيع درجات التقييمات الشهرية بواقع 10 درجات مخصصة لكراسة الواجب، ضمن نظام يهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالمناهج الدراسية.

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