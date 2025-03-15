موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025.. اعرف الشروط والطريقة

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025.. بشأن إطار جهود وزارة الدفاع المصرية لتأهيل كوادر جديدة لخدمة الوطن، قد أطلقت فرصة الالتحاق بمعهد الضباط الصف المعلمين .

ويعتبر موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025 فرصة لهم للإنضمام إلى واحدة من أهم المعاهد التي تجعل الطالب يتخرج برتبة عريف وفرصة أيضاً للإنضمام لخدمة الوطن.

وبناءً على ذلك حددت الوزارة موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025 وشروط التقديم وأيضاً خطوات التقديم من أجل الحصول على درجة عريف، وخلال الفقرات التالية سوف يتم إيضاح الشروط والمستندات المطلوبة ورابط التقديم.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

إليكم شروط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

في البداية، يلزم أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

كما يجب أيضاً أن يتراوح عمر المتقدم بين 15 و 25 عاماً.

ويلزم في حال كان المتقدم أقل من 18 عاماً، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر.

وبالإضافة إلى أنه من اللازم أن يكون المتقدم لائقا طبياً.

وكذلك يتعين أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

ومن الضروري أيضاً أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

وبالإضافة إلى، أن لا يكون المتقدم قد تم فصله سابقاً من أي معهد عسكري.

ويجب أن يكون المتقدم أعزب ولا يحق له الزواج خلال فترة التدريب.

وكما يرجى أن لا يقل مجموع درجات المتقدم عن 60% في الشهادة الإعدادية.

وأخيراً، هناك شرط أساسي يلزم اجتياز كل الاختبارات والكشف الطبي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معهد ضباك الصف المعلمين 2025

أولا إحضار صورة من شهادة إتمام التعليم الإعدادي.

وبالإضافة إلى، شهادة ميلاد مميكنة.

وأيضاً، صورة من بطاقة الرقم القومي.

كما يلزم إتاحة 8 صور حديثة للمتقدم.

وأخيراً، صحيفة حالة جنائية حديثة.

رابط التقديم على رتبة عريف

يلزم على الراغبين في التقدم بهدف طلب الانتساب في معهد ضبط الصف المعلمين زيارة الموقع الخاص بوزارة الدفاع، كما يلزم أيضاً أن يقوم المتقدم بملء كافة المتطلبات عن طريق ارفاق الملفات والأوراق على الموقع الالكتروني، وحتى الآن لم تعلم الوزارة عن الموعد المحدد من أجل التقديم ولكن من المنتظر فتح باب التقديم من شهر مارس الجاري حتى شهر أبريل القادم.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين

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