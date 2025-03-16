مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025.. مع اقتراب الامتحانات يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي 2025 مواصفات امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية وفق النظام الجديد، والذي يشمل توزيع الأسئلة، مجالات التقييم، ومواعيد الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة اسئلة وتوزيع الدرجات في مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

تفاصيل مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025

تبدأ مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025 من 42 سؤالًا موزعة كالتالي:

3 أسئلة مقالية، كل منها بدرجتين.

39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد MCQ.

أنواع الأسئلة ومجالات التقييم

تساعد مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025 على التدريب وطريقة حل الامتحان حيث يعتمد الامتحان على محاور، منها:

تشمل أسئلة اختيار من متعدد، مقالية قصيرة، وتحليل نصوص.

يختبر قدرة الطالب على تحليل النصوص واستنتاج معاني الكلمات من السياق.

يتضمن أسئلة لتقييم إتقان القواعد النحوية وتطبيقها.

يحتوي الامتحان على قطعة نصية بأسئلة تحليلية، بالإضافة إلى سؤال مقال يقيس مهارات الكتابة.

قد تتضمن بعض الأسئلة تقييمًا لفهم المحتوى المسموع.

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت 15 يونيو 2025 بدلا من 14 يونيو، ومن المقرر أن يبدأ الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025 للطلاب غير المجتازين للدور الأول.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة تدابير لضمان نزاهة الامتحانات، منها:

تعيين رؤساء لجان وفق معايير دقيقة لتحقيق العدل.

اختيار المراقبين بعد اجتياز اختبارات تأهيلية لضمان كفاءتهم.

تشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص.

مواد الثانوية العامة 2025

تشمل المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2026 وفق التخصصات:

الشعبة الأدبية اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.

شعبة علمي علوم اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء.

شعبة علمي رياضيات اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء.

إضافةً إلى مواد لا تُضاف للمجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية.

الفئات المؤهلة لدخول الامتحانات

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025.

الطلاب الذين أكملوا الصف الثاني الثانوي في السنوات السابقة ولم يسبق لهم دخول الامتحانات.

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