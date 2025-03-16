تفاصيل مجموع الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل مجموع درجات الثانوية العامة الجديد 2025 لطلاب الصف الثالث الثاتوي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة تفاصيل مجموع درجات الثانوية العامة 2025 بعد إجراء تعديلات على نظام شمل إعادة هيكلة المواد الدراسية، وحذف بعضها، ودمج البعض الآخر.

مجموع درجات الثانوية العامة

مجموع درجات الثانوية العامة 2025 الجديدة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مجموع درجات الثانوية العامة الجديد 2025 لطلاب النظام الجديد سيبلغ 320 درجة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

في شعبة علمي علوم، يصل مجموع درجات الثانوية العامة الجديد درجة اللغة العربية 80 درجة، بينما تُخصص 60 درجة لكل من اللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء.

أما في شعبة علمي رياضة، فإن اللغة العربية تحتسب بـ 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى بـ 60 درجة.

وتُخصص 60 درجة لكل من الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، ليصل المجموع النهائي لطلاب علمي رياضة إلى 320 درجة.

وفي الشعبة الأدبية، تحتسب اللغة العربية بـ 80 درجة، بينما تبلغ درجة اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء 60 درجة لكل مادة.

مجموع درجات الثانوية العامة

تفاصيل المواد غير المضافة للمجموع

أوضحت وزارة غلتربية والتعليم أن هناك أربع مواد لن تؤثر على الدرجة النهائية للطالب، وهي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والتربية الرياضية. وتظل هذه المواد إلزامية للدراسة والامتحان، لكنها لن تحتسب ضمن المجموع النهائي.

أما بالنسبة للمواد التي تضاف إلى المجموع، فتختلف وفقًا لكل شعبة دراسية، في شعبة العلوم، تشمل المواد الأساسية اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.

بينما في شعبة الرياضيات، تضم المواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء. أما الشعبة الأدبية، فتشمل: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعلمي علوم

يبدأ الطلاب الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

يليها يوم الثلاثاء 17 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يخوض الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو

يليه الفيزياء يوم الخميس 26 يونيو، امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو.

وتستمر الامتحانات يوم الخميس 3 يوليو مع الكيمياء.

يوم الخميس 10 يوليو بامتحان الأحياء.

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