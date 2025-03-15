كنترولات الثانوية العامة 2025.. حددت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق اللازمة للتقدم للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025، حيث يتمكن الأفراد الراغبون في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة.

الأوراق المطلوبة للعمل في كنترولات الثانوية العامة

يجب تقديم مجموعة من المستندات التي تشمل:

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. كود المعلم والإداري.

3. صورة شخصية ضوئية حديثة.

4. صحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة، والتي يمكن استكمالها في موعد أقصاه أسبوع.

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم إبلاغ العضو بها أثناء تقديمه للعمل في لجنة النظام والمراقبة.

الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2025

في سياق متصل، بدأت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحانات المقررة في يونيو المقبل، وسوف تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في 15 يونيو 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أقره الوزير محمد عبد اللطيف.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستتم بالنظام الجديد، حيث تبدأ في 15 يونيو بمادة التربية الدينية، ثم تليها مواد أخرى على مدار الأسابيع التالية. ويتميز الجدول بتوفير فترات زمنية كافية للمراجعة بين كل مادة وأخرى، لضمان تحقيق أفضل النتائج للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية، الاحصاء، والأحياء

كما يستمر جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، حتى الخميس 10 يوليو 2025، وقد حرصت الوزارة على تنظيم الجداول بحيث تتناسب مع مختلف شعب الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب فترة مناسبة للمراجعة، هذا الترتيب يعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان سير عملية الامتحانات بسلاسة، وكذلك لتوفير البيئة الملائمة للطلاب لمراجعة المواد بشكل جيد قبل الامتحانات.

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