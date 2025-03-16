جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي.. نظام جديد وقديم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي.. تزامنًا مع اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي وعلمي نظام جديد من قبل وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور محمد عبد اللطيف، تم تحديد موعد بداية الامتحانات ليكون في 15 يونيو 2025، على أن تستمر الامتحانات حتى الخميس 10 يوليو 2025.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي

وبجانب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي وعلمي نظام جديد جرى الإعلان أيضًا عن جداول امتحانات طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس المكفوفين، لجميع الأنظمة التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي وعلمي نظام جديد

بالنسبة للطلاب في الفرع العلمي، تم تحديد مواعيد الامتحانات بداية من الأحد 15 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب امتحاناتهم بمادتين هما "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، ويستمر جدول الامتحانات كما يلي:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء.

الأحد 6 يوليو 2025: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

الثلاثاء 8 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية (ديناميكا).

الخميس 10 يوليو 2025: الأحياء، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 شعبة أدبي.. أما بالنسبة للطلاب في الشعبة الأدبية، فتبدأ امتحاناتهم أيضًا في 15 يونيو 2025، ويشمل جدول الامتحانات لهم المواد التالية:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: التاريخ.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا.

الأحد 6 يوليو 2025: علم النفس والاجتماع.

الخميس 10 يوليو 2025: فلسفة ومنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

بالنسبة للطلاب الذين يدرسون وفق النظام التعليمي الجديد، يبدأ جدول الامتحانات في 15 يونيو 2025 بمادة التربية الدينية، ويختلف الجدول عن النظامين القديم والعلمي في بعض المواد التي يتم تدريسها.

ويشمل جدول الامتحانات للنظام الجديد:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: التربية الوطنية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية (ورقة أولى).

الثلاثاء 24 يونيو 2025: اللغة العربية (ورقة ثانية).

الخميس 26 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

الثلاثاء 1 يوليو 2025: الجغرافيا (ورقة أولى).

الخميس 3 يوليو 2025: الجغرافيا (ورقة ثانية).

الأحد 6 يوليو 2025: التاريخ (ورقة أولى).

الثلاثاء 8 يوليو 2025: التاريخ (ورقة ثانية).

الخميس 10 يوليو 2025: الإحصاء.

تجهيزات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، بما في ذلك استعدادات اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

كما تم التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي ظروف طارئة، مثل التقلبات الجوية أو أي تحديات صحية.

تستعد وزارة التربية والتعليم بشكل مكثف لانطلاق امتحانات الثانوية العامة في منتصف يونيو 2025، حيث تواصل توفير كل ما يلزم من أجل تسهيل سير العملية الامتحانية.

ورغم التحديات، فإن الجهود الحكومية تهدف إلى أن تمر هذه المرحلة الدراسية بسلام، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الطلاب.

اقرأ أيضًا:

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل والشهادات

ما هي المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025