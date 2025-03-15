أبرز شكاوى أولياء الأمور عن جدول الثانوية العامة 2025

جدول الثانوية العامة 2025.. تشهد الأيام الحالية حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور والطلاب بسبب جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، الذي تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم.

ورغم أن الهدف من وضع الجدول هو التسهيل على الطلاب وتنظيم العملية الامتحانية، إلا أن العديد من أولياء الأمور عبّروا عن استيائهم من بعض النقاط التي اعتبروها غير متوافقة مع مصلحة أبنائهم، نستعرض في هذا التقرير أبرز الشكاوى التي تقدّم بها أولياء الأمور حول جدول الثانوية العامة 2025.

جدول الثانوية العامة 2025

شكاوى من التكدس وضيق الوقت بين الامتحانات

أحد أبرز الشكاوى التي ظهرت بعد إعلان جدول الامتحانات هو تكدس المواد الدراسية في أيام متقاربة، مما يسبب ضغطًا شديدًا على الطلاب، حيث يرى أولياء الأمور أن الفجوات الزمنية بين الامتحانات قصيرة جدًا، وهو ما يضطر الطلاب إلى المذاكرة المكثفة في وقت ضيق، الأمر الذي يؤدي إلى القلق والتوتر.

الامتحانات في أيام متتالية بعد الإجازات الطويلة

أبدى العديد من أولياء الأمور اعتراضاتهم على تخصيص أيام امتحانات متتالية بعد فترات إجازة طويلة، حيث يجد الطلاب صعوبة في استعادة حيويتهم بعد فترة طويلة من الراحة، وبعض أولياء الأمور أكدوا أن هذا التوزيع غير منطقي، حيث كان من الأفضل توزيع المواد بشكل متوازن.

الامتحانات في مواد غير أساسية في أيام متأخرة

تعتبر هذه الشكوى من أبرز القضايا التي تثير القلق بين أولياء الأمور، حيث يتم تخصيص بعض المواد غير الأساسية في نهاية جدول الامتحانات، مما يسبب ضغطًا نفسيًا على الطلاب، حيث أن أولياء الأمور أبدوا استياءهم من أن هذه المواد قد تكون صعبة أو غير متوقعة، مما يزيد من معاناة الطلاب في الأيام الأخيرة من الامتحانات.

لا تقتصر الشكاوى على جدول الثانوية العامة 2025 الزمني فقط، بل تشمل أيضًا جوانب تنظيمية أخرى مثل نقص عدد اللجان الامتحانية في بعض المناطق.

هذا الوضع يتسبب في تجمع الطلاب في بعض اللجان، مما يزيد من فرص حدوث ازدحام وتوتر أثناء أداء الامتحانات.

مخاوف من تأثير الجدول على مستوى الأداء الأكاديمي

من جانب آخر، هناك مخاوف من أن هذا الجدول قد يؤثر على مستوى أداء الطلاب بشكل سلبي، حيث أن التوزيع غير المتوازن للمواد قد يتسبب في تقليل الفرص أمامهم للمراجعة الفعالة والتركيز على المواد الصعبة.

يقدم لكم موقع الموجز تقريرًا شاملاً عن أبرز الشكاوى التي عبّر عنها أولياء الأمور حول جدول الثانوية العامة 2025، حيث يطالب الكثير منهم بضرورة إعادة النظر في الجدول لضمان مصلحة الطلاب وتحقيق التوازن بين المراجعة والأداء الجيد في جميع المواد الدراسية.

توصيات أولياء الأمور والطلاب

في ظل هذه الشكاوى، طالب أولياء الأمور بضرورة تعديل الجدول الزمني بشكل يتناسب مع قدرة الطلاب على التحضير بشكل أفضل، مع التأكيد على أهمية توفير وقت كافٍ بين الامتحانات.

كما شددوا على ضرورة تحسين التنظيم الإداري لضمان الراحة النفسية للطلاب وتفادي أي مشكلات قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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