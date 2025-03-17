كنترولات الثانوية العامة 2025.. حددت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للعمل في كنترولات الثانوية العامة لأول مرة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لتوفير الأوراق المطلوبة للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025، بالإضافة إلى معرفة موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي.

كنترولات الثانوية العامة

مستندات كنترولات الثانوية العامة

أكد لجان النظام والمراقبة أن من الضروري تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، كود المعلم أو الإداري للتقدين في عمل كنترولات الثانوية العامة 2025.

كما أشارت إلى توفير صورة شخصية حديثة، وصحيفة أحوال حديثة مستخرجة من ملف الخدمة.

وأوضحت اللجان أن المتقدمين يجب عليهم اجتياز المقابلة الشخصية داخل لجنة النظام والمراقبة التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي يتم إبلاغهم بمكانها بعد التقديم، على أن يتم استكمال جميع المستندات في موعد أقصاه أسبوع.

التقديم للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025

أُتيح خلال الأيام الماضية التقديم للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025.

كنترولات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق الجدول التالي:

يوم الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 17 يونيوط اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

يوم الخميس 26 يونيو الفيزياء والتاريخ.

يوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 3 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة.

يوم الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، جدول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها الجديد، القديم للدور الأول 2025، بالإضافة إلى جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين.

وحرصت وزارة التربية والتعليم عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية مناسبة بين المواد الأساسية، لضمان منح الطلاب وقتًا كافيًا للمراجعة قبل كل امتحان.

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