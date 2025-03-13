جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. وزارة التربية والتعليم توضح

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين، الذي من المقرر أن يبدأ في 15 يونيو ويستمر حتى 10 يوليو 2025.

جاء هذا الإعلان بعد أن تم اعتماد الجدول من الجهات المختصة، لضمان تنظيم الامتحانات بما يتماشى مع احتياجات الطلاب المكفوفين وتوفير البيئة المناسبة لهم لأداء الامتحانات بشكل مريح وآمن.

ويقدم موقع الموجز كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.

تقسيم المواد الدراسية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين

تم تقسيم المواد في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين إلى عدة فئات تتناسب مع النظام الدراسي لكل طالب.

تبدأ الامتحانات بالمواد التي لا تضاف إلى المجموع مثل التربية الدينية والوطنية، لتليها المواد الأساسية مثل اللغة العربية، اللغات الأجنبية، التاريخ، والجغرافيا.

كما تم توزيع المواد بشكل متوازن يتناسب مع قدرة الطلاب المكفوفين على التحصيل والمراجعة، مع مراعاة تخصيص فترات راحة بين المواد الرئيسة لتقليل الضغط على الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين

تنظيم لجان امتحانات خاصة للمكفوفين

من أجل ضمان بيئة امتحانية مريحة للطلاب المكفوفين، قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص لجان خاصة لهم.

هذه اللجان مزودة بجميع الأدوات اللازمة مثل المعدات الخاصة بالقراءة والكتابة بطريقة برايل، بالإضافة إلى توفير مشرفين ومدربين مؤهلين لمساعدتهم.

كما يتم تزويد كل طالب بمرافقين متخصصين لضمان حصولهم على الدعم اللازم خلال الامتحانات.

المواد الأساسية والمكملة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

يضم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين المواد الأساسية مثل اللغة العربية، اللغات الأجنبية، التاريخ، والجغرافيا، بالإضافة إلى بعض المواد المكملة مثل التربية الدينية، الاقتصاد، وعلم النفس.

تم توزيع هذه المواد بطريقة تراعي التوازن بين المواد الثقيلة والأخرى الأقل تعقيدًا، لضمان تقديم أفضل أداء من الطلاب خلال فترة الامتحانات.

دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم الجدول

عملت وزارة التربية والتعليم على إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين وفقًا لمعايير دقيقة تهدف إلى توفير العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

وذلك من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي المناسب، بالإضافة إلى تعليمات واضحة بشأن مواعيد الحضور والإجراءات المتبعة داخل اللجان.

كما تم التأكد من جاهزية المدارس لتنفيذ هذا الجدول بكفاءة، مع توفير جميع المستلزمات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

تعليمات خاصة للطلاب المكفوفين

نشرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات الخاصة التي يجب على الطلاب المكفوفين الالتزام بها أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025.

تشمل هذه التعليمات مواعيد الحضور، الإجراءات المتبعة داخل اللجان، والضوابط المتعلقة باستخدام الأدوات المساعدة مثل أجهزة القراءة بطريقة برايل.

كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بجميع القوانين واللوائح لضمان تجربة امتحانية سلسة وآمنة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين

الاستعدادات والجاهزية لامتحانات المكفوفين

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين بشكل فعال، حيث تم تجهيز اللجان بمعدات حديثة لقراءة النصوص بطريقة برايل وتوفير مشرفين مؤهلين لمساعدة الطلاب خلال الامتحانات.

كما سيتم تزويد الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم الخاص، مثل المرافقين، لضمان أنهم يحصلون على كل ما يحتاجونه خلال فترة الاختبارات.

أهمية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين

يعتبر جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للمكفوفين خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تصميمه لتوفير تجربة امتحانية عادلة ومريحة.

يعد هذا الجهد جزءًا من مساعي الوزارة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لطلاب المكفوفين تضمن لهم النجاح في امتحاناتهم وتحقيق نتائج تعكس جهدهم طوال العام الدراسي.

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