الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من أهم الأحداث التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأسرهم في مصر. حيث تحدد هذه الامتحانات مصير الطلاب في المرحلة الجامعية والمستقبل المهني.

وفي هذا السياق، وضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025

تحدد وزارة التربية والتعليم عدة فئات من الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

تشمل هذه الفئات الطلاب المنتظمين في الصف الثالث الثانوي من المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي قد تتطلب إعفاءات أو تعديلات.

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 هي:

الطلاب المنتظمون في المدارس الحكومية والخاصة يحق لجميع الطلاب المنتظمين الذين أكملوا المتطلبات التعليمية في الصف الثالث الثانوي دخول الامتحانات النهائية، ويجب على هؤلاء الطلاب اجتياز جميع المناهج الدراسية المقررة حتى يتمكنوا من التقدم للامتحانات.

الطلاب المقيدون في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم تشمل هذه الفئة الطلاب المسجلين في المدارس الثانوية الخاصة التابعة للوزارة أو المدارس الفنية التي تتبع نفس النظم التعليمية، وعلى هؤلاء الطلاب الالتزام بالجدول الزمني واللوائح الخاصة بالامتحانات.

الطلاب المعاقون ذهنيًا وحركيًا تم تخصيص استثناءات لطلاب ذوي الإعاقة الذهنية أو الحركية، بحيث يمكنهم أداء الامتحانات بطرق تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، كما تم توفير أدوات ووسائل تكنولوجية لمساعدتهم في أداء الامتحانات بشكل يتماشى مع قدراتهم.

الطلاب الذين تأخروا في التسجيل بسبب ظروف طارئة أتاحت الوزارة استثناءات للطلاب الذين تعذر عليهم التسجيل في الموعد المحدد بسبب ظروف قهرية أو صحية، على أن يتم فحص كل حالة على حدة لمنحهم الفرصة لدخول الامتحانات.

طلاب المنازل يمكن لطلاب المنازل الذين لا يتلقون تعليمهم في المدارس ولكنهم يدرسون المقررات الدراسية بأنفسهم التقدم للامتحانات، يشترط أن يكون لديهم شهادة إثبات للسن والتحصيل العلمي من الجهات المختصة.

الاستعدادات اللازمة للتقدم للامتحانات

تقوم الوزارة بالتأكيد على أهمية متابعة الطلاب لمناهجهم الدراسية والاستعداد الجيد للامتحانات من خلال حضور المراجعات النهائية، وكذلك الالتزام بالضوابط التي تضمن سير الامتحانات بشكل منظم وآمن.

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