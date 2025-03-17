تعرف علي موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، والتي تشمل جميع المراحل التعليمية، من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

للصفين الأول والثاني الابتدائي: سيتم تقييم الطلاب بنظام التقييم المستمر على مرحلتين:

التقييم المبدئي: من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.



من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي:

الأحد 18 مايو 2025: بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

من 24 إلى 29 مايو 2025: امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذه الصفوف.



امتحانات الصف الثالث الإعدادي:

السبت 31 مايو 2025: بداية الامتحانات.

الأربعاء 4 يونيو 2025: آخر يوم للامتحانات.

الأحد 3 أغسطس 2025: بداية امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

امتحانات الثانوية العامة.. البداية: السبت 24 مايو 2025.

النهاية: الخميس 29 مايو 2025.



امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة.. تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، وفقًا للجدول الذي ستعلنه الوزارة لاحقًا.



جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

التعليم الصناعي (نظام 3 و5 سنوات): الامتحانات العملية من 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

التعليم الصناعي (إعداد مهني – تعليم مزدوج): تبدأ الامتحانات العملية بعد الاختبارات التحريرية، من 13 يونيو حتى 20 يونيو 2025، يوميًا في تمام الساعة 2 ظهرًا بعد لجان الثانوية العامة.



مواعيد التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية

التعليم الزراعي: من 1 يونيو حتى 13 يونيو 2025.

التعليم التجاري: من 2 يونيو حتى 14 يونيو 2025.

التعليم الفندقي: من 2 يونيو حتى 12 يونيو 2025.

التعليم الصناعي: من 3 يونيو حتى 14 يونيو 2025، مع تخصيص 14 يونيو للفترة المسائية فقط.



موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي 2025

طلاب صفوف النقل: تبدأ إجازتهم اعتبارًا من الجمعة 30 مايو 2025.

طلاب الشهادة الإعدادية: تبدأ إجازتهم يوم الخميس 5 يونيو 2025.



يأتي هذا الجدول في إطار التزام الوزارة بتنظيم سير الامتحانات بما يحقق العدالة التعليمية لجميع الطلاب، مع مراعاة تطبيق الضوابط لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

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