موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للمدارس والجامعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2025.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لجميع المراحل التعليمية، بما يشمل صفوف النقل، الشهادة الإعدادية، الدبلومات الفنية، الثانوية العامة، وامتحانات الجامعات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة موعد امتحانات الترم الثاني 2025 والتي ستبدأ خلال شهر مايو القادم من العام الحالي.

موعد امتحانات الترم الثاني

تفاصيل موعد امتحانات الترم الثاني بالمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2025 خاصة للصف الأول والثاني الابتدائي والذي تبدأ بتقييمات مبدئية ونهائية ولا تعتمد على الامتحانات.

وويبدأ التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي 11 مايو، أما التقييم النهائي يوم 18 مايو.

ويبدأ موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لامواد غير المضافة للمجموع يوم 18 مايو لطلاب صفوف النقل.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل نهاية العام يوم 24 مايو، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو.

اما موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ يوم 15 يونيو وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم.

وتبدأ امتحانات الثانوية العام للدور الثاني يوم 26 يوليو، أما 3 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2025 بدلا من 14 يونيو لجميع الشعب الدراسية علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، على أن يتم إعلان الجدول الرسمي لاحقًا.

موعد امتحانات الترم الثاني بالجامعات 2025

بدأ الترم الثاني في الجامعات يوم السبت 8 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 5 يونيو 2025.

وتنطلق امتحانات الترم الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا للجداول التي تحددها كل كلية أو معهد.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025

تبلغ أيام الدراسة الفعلية خلال الترم الثاني 97 يومًا بعد خصم الإجازات الرسمية، مما يتيح للطلاب وقتًا كافيًا للتحضير للامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شعر إبريل بعد الانتهاء من آجازة عيد الفطر المبارك ويعتبر خذا ثاني امتحان شهري بعد اختبار شهر مارس.

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