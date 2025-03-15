موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.. تفاصيل

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.. في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات نهاية العام الدراسي، أعلنت الوزارة عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني في مختلف المحافظات.

ويعتبر موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني من أهم المحطات في مسيرة الطلاب الدراسية، وتعد خطوة أساسية نحو الانتقال إلى المرحلة الثانوية.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 ستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وقد تم تحديد جدول وموعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني بما يتناسب مع جميع الطلاب في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية

يواصل موقع الموجز تقديم المعلومات الهامة حول موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، ويشمل ذلك تفاصيل الجدول الزمني لكل محافظة، وكذلك استعدادات الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة.

ومن أبرز ما أعلنته الوزارة هو أن الامتحانات ستتم في مادة اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المواد الفنية والموسيقية التي تدرس في المدارس.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني وإعلان النتيجة

ويأتب موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني وإعلان النتيجة، وبعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، من المتوقع أن يتم تصحيح أوراق الامتحانات سريعًا، بحيث يتم إعلان النتيجة في مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من نهاية آخر امتحان.

كما سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى نشرها في المدارس.

نصائح للطلاب قبل موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

على الطلاب الاستعداد جيدًا من خلال المراجعة الشاملة لجميع المواد، مع الاهتمام بتوزيع الوقت بين المواد المختلفة.

وينصح بمراجعة أهم النقاط التي تكرر في الامتحانات السابقة، كما يجب التأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم قبل أيام الامتحانات لضمان التركيز الجيد.

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