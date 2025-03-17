هل تم تغيير موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس.. ما القصة؟

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تحديد موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس غضب العديد من أولياء الأمور، حيث طالبوا بتغيره لأنه لا يناسب فئات الطلاب أو مراعاة المناسبات الدينية.

هل تم تغيير موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس ومطالب تغير موعده نظرًا لأنه لا يناسب فئات الطلاب وأولياء الأمور حيث يعد اليوم التالي من عيد شم النسيم مما يعتبره البعض عدم مراعاة لمناسبات الأقباط.

موعد امتحانات شهر إبريل

موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس في يوم 22 أبريل المقبل من العام الحالي أي بعد إجازة عيد الفطر الرسمية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم 30 إبريل 2025.

وفي هذا الشأن، انتقدت منى أبو غالي، مؤسسة جروب "حوار مجتمعي تربوي"، موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس قائلة:"كيف يتم تحديد الامتحان بعد يوم شم النسيم مباشرة، وهو يوم احتفال للمصريين، وخاصة للأخوة المسيحيين؟".

كما طالب مايكل فوزي، وهو معلم وولي أمر، الوزارة بتغيير موعد امتحانات شهر إبريل بالمدارس نظرًا لأنها تتزامن مع أعياد الأقباط التي تبدأ يوم الخميس 18 أبريل وتستمر حتى الاثنين 21 أبريل. وأوضح أنه كان من الأفضل تقديم الامتحانات لمدة أسبوع حتى لا تتداخل مع هذه المناسبات الدينية.

موعد امتحانات شهر إبريل

جدول امتحانات شهر إبريل 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل ستبدأ رسميًا يوم الثلاثاء 22 أبريل وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

وأوضحت أن امتحانات شهر أبريل 2025 ستشمل المقررات الدراسية التي تم تدريسها من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الترم الثاني، ومن المقرر داخل الفصول الدراسية تحت إشراف معلمي المواد وبمتابعة توجيه الصفوف الأولى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات ستُجرى داخل الفصول بإشراف معلمي المواد وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، كما أكدت أن هذه الامتحانات تعد الثانية من نوعها خلال الترم الثاني، حيث سبق للطلاب خوض امتحانات شهر مارس.

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