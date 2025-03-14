تعديلات جديدة على جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

امتحانات الدبلومات.. أعلنت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية عن تعديلات جديدة في مواعيد امتحانات عام 2025، وذلك خلال اجتماعها الأخير.

امتحانات الدبلومات

وجاءت هذه التعديلات بهدف تحقيق التنسيق الأمثل بين مختلف تخصصات التعليم الفني والتقني، وضمان عدم تعارضها مع جدول امتحانات الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب بيئة امتحانية أكثر تنظيمًا.

التعديلات في مواعيد امتحانات الدبلومات العملية والمهنية

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل الجدول المعدل لامتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي) لدور أول 2025، حيث أكدت اللجنة أن الامتحانات العملية والمهنية ستُعقد بما يتماشى مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة، على النحو التالي:

طلاب الدبلومات الفنية الصناعية (نظام الثلاث والخمس سنوات):

تبدأ الامتحانات العملية يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو 2025، قبل انطلاق الامتحانات التحريرية.

طلاب الدبلومات الفنية الصناعية (إعداد مهني – تعليم وتدريب مزدوج):

تبدأ امتحانات الدبلومات العملية بعد الانتهاء من الامتحانات التحريرية، اعتبارًا من الجمعة 13 يونيو 2025 حتى الجمعة 20 يونيو 2025، وتُعقد يوميًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

جدول التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية

بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الجدارات الأساسية، تم تحديد مواعيد التقييم النهائي (المعرفي والمهاري) وفقًا للتخصصات المختلفة، حيث ستُعقد امتحانات الدبلومات بمعدل دفعتين يوميًا على النحو التالي:

التعليم الزراعي: من الأحد 1 يونيو 2025 حتى الجمعة 13 يونيو 2025.

التعليم التجاري: من الاثنين 2 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025.

التعليم الفندقي: من الاثنين 2 يونيو 2025 حتى الخميس 12 يونيو 2025.

التعليم الصناعي: من الثلاثاء 3 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025، باستثناء يوم السبت 14 يونيو حيث سيتم تخصيص الفترة المسائية لدفعة واحدة فقط.

تأتي تعديلات امتحانات الدبلومات في إطار الجهود المستمرة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تمكنهم من أداء الاختبارات بأفضل شكل ممكن.

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