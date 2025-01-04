جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول.. وتوجيه عاجل للمعلمين

أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي حيث من المقرر أن تطبق الامتحانات بنظام البوكليت ويأتي ذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لطلاب الترم الأول بالإضافة إلى معرفة القرارات الرسمية التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم للمعلمين ولرؤساء اللجان في امتحانات الشهادة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والتي تنطلق يوم 18 يناير وتستمر 23 يناير 2025 حيث شددت المديرية بعدم اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة واتباع نظام الامتحانات والجدول كالتالي:

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط بمدة زمنية قدرها ساعتان ونصف، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء، يليه مباشرة امتحان التربية الدينية.

يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، يبدأ الطلاب امتحان الجبر والإحصاء، يليه امتحان الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، يخوض الطلاب امتحان اللغة الأجنبية، يعقبه امتحان الكمبيوتر.

يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، يؤدي الطلاب امتحان العلوم، يليه امتحان التربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، يُختتم الأسبوع بامتحان الدراسات الاجتماعية، يعقبه امتحان التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لطلا الترم الأول حيث من المقرر أن تنطلق يوم 18 يناير الجاري والجدول كالتالي:

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية، يليه امتحان الهندسة، مع تخصيص ساعتين لكل مادة.

يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب امتحان اللغة العربية والإملاء بمدة زمنية قدرها ساعتان ونصف، يليه امتحان التربية الدينية بمدة ساعة ونصف.

يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 يخوض الطلاب امتحان الجبر والإحصاء، ثم امتحان التربية الفنية، حيث تم تخصيص ساعتين لكل مادة.

يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان العلوم لمدة ساعتين، يليه امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة فقط.

يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 يختتم الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية

وناحية أخرى، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيه إلى 130 جنيه للمعلمين.

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