جدول وموعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. باقي أيام

بالتزامن مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الإعدادي2025، حيث يزداد البحث حول تلك الكلمات البحثية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

يأتي ارتفاع معدلات البحث بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية وجميع صفوف النقل المختلفة وجداولها.

وفيما يلي سيكشف لكم موقع الموجز آخر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث من المقرر أن تبدأ بالجيزة للمواد يوم السبت 18 يناير في مادة اللغة العربية والخط وزمن الامتحان ساعتان ونصف وتخصص 20 دقيقة للإملاء ويليها امتحان التربية الدينية، أما يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب في امتحان الجبر الإحصاء ويليها امتحان المهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في الجيزة

يوم السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية

يوم الاثنين 20 يناير امتحانات مادتي الجبر والإحصاء والهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير امتحان اللغة الأجنبية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء 22 يناير لمادتي العلوم والتربية الفنية.

يوم الخميس 23 يناير امتحاناتهم بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، التي ستعقد فقط في مدرسة السعيدية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يوم الثلاثاء 14 يناير بمادتي الفقه واللغة العربية (النحو والصرف).

يوم الأربعاء 15 يناير بامتحاني أصول الدين (التفسير والحديث) والعلوم.

يوم الخميس 16 يناير يؤدي الطلاب اللغة العربية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) والهندسة.

يوم السبت 18 يناير يشمل أصول الدين (التوحيد والسيرة) والدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد 19 يناير تخصص الامتحانات للقرآن الكريم وتجويده، إضافة إلى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 20 يناير يؤدي الطلاب امتحاني الثقافة الإسلامية والجبر.

يوم الثلاثاء 21 يناير بمادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية، يليهما المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي2025

وجاء تحذير وزارة التعليم بضرورة تسجيل الاستمارة بأسرع وقت قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث ستتاح إمكانية تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة في الأيام المقبلة.

وقد شددت الوزارة على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة 2024-2025 بياناتهم بعد إتاحة الموقع في يناير الجاري .

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025



أوضحت الوزارة،يتاح للطلاب التسجيل في استمارة الشهادة الاعدادية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، حيث يتعين على الطالب الدخول أولاً إلى الرابط الرسمي المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم.

كما يجب على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به لتسجيل الدخول في حال عدم امتلاك الطالب لبريد إلكتروني مدرسي، يمكنه إنشاء حساب جديد على نفس الموقع.

ويمكن للطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــــــا .

البيانات المطلوبة لـ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

الاسم الكامل للطالب الرقم القومي. تاريخ الميلاد. اسم المدرسة. الإدارة التعليمية. المواد الدراسية. صورة شخصية حديثة.

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