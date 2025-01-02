نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2025.. اعرفها الآن

نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2025.. لم يعد يفصلنا عن ماراثون الامتحانات سوى أم قليلة، ولهذا يرغب العديد من الطلاب متابعة نماذج الامتحانات بشكل دوري.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، لذلك تعد نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2025 من الكلمات المهمة التي تشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لمعرفة نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2025.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي2025، بالإضافة إلى موصفات الورقة الإمتحانية .

نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي2025 (الشهادة الإعدادية)، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية

نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية

موعد امتحان الدرسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

ومن المقرر، أن يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

مواصفات اختبارات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة منها:

السؤال الأول: الخريطة. السؤال الثاني: صوب ما تحته خط فيما يلي. السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة علي. السؤال الرابع: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات. الضوابط العامة للورقة الامتحانية تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي. تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر. تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب. تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب. توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة. تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية. تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي). جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم، من المقرر ان يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، بداية من 18 يناير المقبل وتستمر الامتحانات حتى 23 من نفس الشهر.

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