شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في لقاء يهدف لتعزيز التعاون بين الأزهر والوزارة بشأن المناهج التعليمية، مع التركيز على اللغة العربية والتربية الدينية، ويرصد الموجز تفاصيل اللقاء.

تعزيز القيم الدينية ومواجهة الغزو الثقافي

أكد شيخ الأزهر خلال اللقاء أهمية وضع استراتيجية تعليمية تركز على الاحتياجات الأساسية للشباب العربي، مشددًا على ضرورة ربطهم بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وأشار إلى خطر الغزو الثقافي الذي يسعى لإقصاء الدين والأخلاق وتغليب اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية.

وأوضح فضيلته أهمية تضمين المناهج التعليمية موضوعات تحذر من الأمراض المجتمعية التي تصدر تحت شعارات الحرية والحقوق مثل المثلية والتحول الجنسي، مع توضيح موقف الدين منها، وتوعية النشء بالقضايا الوطنية وتعزيز انتمائهم للوطن.

تطوير تدريس اللغة العربية

ركز شيخ الأزهر على ضرورة تحسين مهارات الطلاب في اللغة العربية، بما في ذلك الإملاء والنطق الصحيح، مع تطوير قدراتهم في قواعد اللغة والكتابة السليمة، لضمان الحفاظ على هوية الأمة اللغوية.

جهود وزارة التربية والتعليم

من جانبه، عبّر وزير التربية والتعليم عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لربط الطلاب بالمدارس وإعادة دور المدرسة كمحور رئيسي في التعليم وتوجيه السلوك. كما أكد الوزير على أهمية تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في تشكيل شخصية الطلاب وتعزيز انتمائهم للوطن.

تعزيز التعاون لتطوير المناهج

ناقش الطرفان سبل تبادل الخبرات لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية بما يحقق الأهداف المرجوة في إعداد جيل متمسك بلغته الأم وقيمه الدينية.

اقرأ أيضًا:

شيخ الأزهر يستقبل رئيس إستونيا لبحث تعزيز التعاون المشترك



الأزهر يمد فترة التقديم في مسابقة حفظ القرآن الكريم حتى 29 أكتوبر

