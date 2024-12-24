نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.. "هتراجع معانا"

نماذج امتحان مادة اللغة العربية.. يتزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نماذج امتحان مادة اللغة العربية وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات صفوف النقل في جميع المدارس، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع المديريات والإدارات التعليمية ملتزمة بتنفيذ النظام الدراسي وفقًا للقرارات الوزارية (136) و(137) لسنة 2024، حيث تستعد المدارس لإجراء امتحانات شهر أكتوبر، كما أن الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الإدارة التعليمية، ويقوم موجه أول المادة بوضع ثلاثة نماذج امتحانية، يتم توزيعها لاحقًا من قبل الإدارة على المدارس.

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

كما اتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج لامتحان مادة اللغة العربية يمكنك الاطلاع عليه:

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

نظام الامتحانات ينص على أن كل مادة سيكون لها ثلاثة نماذج امتحانية داخل الفصل الواحد، ويُجرى الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، تتكون الورقة الامتحانية من 85% من الأسئلة الاختيارية (من متعدد)، بينما تكون نسبة 15% من الأسئلة مقالية، أما بالنسبة للمدة الزمنية للامتحان، فإنها تتراوح بين نصف فترة إلى فترة كاملة حسب مواصفات الورقة الامتحانية.

من جانب آخر، يتوفر لطلاب الصف الخامس الابتدائي نماذج امتحانات في مادة اللغة العربية، حيث يتابع الطلاب تحضيراتهم وفقًا لهذا النظام الذي يهدف إلى قياس مستوى تحصيلهم العلمي في المواد الدراسية.

وفي سياق اخر، من المقرر أن تبدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير2025 وتستمر حتى 23 يناير2025، موضحا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، الخاصة بصفوف النقل، ستُعقد قبل امتحانات المواد الأساسية.

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