جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول بالقاهرة والجيزة

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول في جميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي من المقرر عقدها يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، حيث تساءل الطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول بمحافظة القاهرة والجيزة وفقًا للجداول الرسمية الفتي أعلنتها عبر صفحتها الرسمي على “الفيسبوك”.

جدول امتحانات أولي ثانوي

جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي حيث تبدأ الامتحانات 11 يناير وتنتهي 16 يناير 2025 والجدول كالتالي:

يوم السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يوم الأحد 12 يناير 2025 امتحان الرياضيات

يوم الإثنين 13 يناير 2025 امتحان التاريخ

يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان اللغة العربية

يوم الأربعاء 15 يناير 2025 امتحان العلوم المتكاملة

يوم الخميس 16 يناير 2025 امتحان الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات أولي ثانوي للمواد غير المضافة بالقاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات أول ثانوي للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع حيث بدأت اليوم 2 يناير وتستمر ليوم 9 يناير 2025 والجدول كالتالي:

تُعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي، تحديدًا في الحصة الرابعة والخامسة.

الخميس 2 يناير 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الأحد 5 يناير 2025 امتحان المستوى الرفيع ورقة أولى وورقة ثانية.

الخميس 9 يناير 2025 امتحان التربية الدينية، تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.

جدول امتحانات أولي ثانوي

جدول امتحانات أولي ثانوي 2025 الترم الأول بالجيزة

يوم السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة العربية 3 ساعات.

الأحد 12 يناير 2025 امتحان اللغة الأجنبية الأولى ساعتان ونصف.

الاثنين 13 يناير 2025 امتحان العلوم المتكاملة فيزياء، كيمياء، أحياء.

الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان الرياضيات 3 ساعات.

الأربعاء 15 يناير 2025 امتحان الفلسفة والمنطق ساعة ونصف.

الخميس 16 يناير 2025 امتحان التاريخ ساعة ونصف.

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