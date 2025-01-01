موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام 2025.. لو مجبتش مجموع

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام 2025 .. وتعد من الكلمات البحثية التي تشغل محركات البحث المختلفة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمي المدارس، لمعرفة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الدور الثاني 2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات صفوف النقل الدور الثاني للعام 2025، حيث قررت الوزارة أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني فستبدأ يوم الأحد 3 أغسطس، بينما ستبدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الدور الثاني في 26 يوليو 2025 للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

امتحانات المواد خارج المجموع 2025

ووفقًا لخطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، ستعقد امتحانات المواد خارج المجموع، مثل الأنشطة والمستوى الرفيع، لصفوف النقل من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسؤولية المدرسة دون تعطيل لليوم الدراسي.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام 2025



موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل المختلفة، وذلك يوم 11 يناير 2025، وتنتهي 16 من نفس الشهر.

إجازة نصف العام الدراسي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024/2025. حيث تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، لتكون فرصة لراحة الطلاب والمعلمين وسط العام الدراسي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، من المفترض أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 في المدارس. وسيستمر الفصل الدراسي الثاني حتى ينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتى جاءت كالتالي:

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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