عاجل.. رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف كام

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لقاء مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ، على مستوى الجمهورية في حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل من خلال المعلومات الرسمية التي حصل عليها من مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم.

رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ووجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها ل 130 جنيها لليوم الواحد، كما وجه بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول أي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 18 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025 وفقًل للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نشرت المديريات التعليمية بجميع المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لطلاب الشهادة الإعدادية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية تطبق بنظام البوكليت وحددت مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب وتتضمن أن تكون الاسئلة ضمن نطاق المقرر الدراسي المستهدف، دون تضمين أي محتوى خارج ما تم تدريسه.

وزير التربية والتعليم

وتُوزع الأسئلة بناءً على نواتج التعلم الخاصة بالمادة الدراسية، مع مراعاة الأوزان النسبية لكل ناتج تعلم، لضمان شمولية التقييم، بالإضافة إلى أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، بحيث تتمكن من التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، مع مراعاة تنوع القدرات بينهم وباقي الضوابط كالتالي:

تُرتب الأسئلة في الورقة الامتحانية بشكل متدرج، بدءًا من الأسهل وصولاً إلى الأكثر صعوبة

تسعى الورقة الامتحانية لتحقيق توازن بين المستويات المعرفية المختلفة، مثل الفهم، التطبيق، والتحليل، لضمان شمولية التقييم.

يجب أن تكون صياغة الأسئلة دقيقة وواضحة، بحيث يتجنب الطالب أي التباس أو غموض أثناء الإجابة.

تحتوي الورقة الامتحانية على جميع البيانات الأساسية، بما في ذلك المرحلة الدراسية، الصف، المادة، الزمن المخصص للإجابة، الشهر، والسنة.

يُراعى أثناء إعداد الورقة الامتحانية تنسيقها بشكل يضمن وضوحها ومقروئيتها، مع الانتباه إلى حجم الخط، نوعه، المسافات بين السطور، الهوامش، العناوين، وتعليمات الأسئلة، مع التأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية أو المطبعية.

بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، يجب أن يكون هناك أربعة بدائل للإجابة، على أن يكون أحدها فقط هو الخيار الصحيح.

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