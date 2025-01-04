إجراءات تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اعرفها الآن

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وفيما يلي سيوضح لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول إجراءات تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

إجراءات تأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تهيئة المناخ المناسب للطلاب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كتاب دوري للمديريات التعليمية، مجموعة من الإجراءات والتحضيرات استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من إعداد خطة تأمين شاملة للمدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة.

و يهدف هذا الإجراء إلى تعبئة كافة الموارد اللازمة لضمان تأمين سير الامتحانات بشكل كامل.

كما شددت الوزارة على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء الامتحانات، من خلال توفير بيئة هادئة ومنضبطة تتيح لهم أداء الامتحانات بتركيز، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون أي عوائق قد تؤثر على أدائهم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم بأن تجرى جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديرى المديريات التعليمية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع باركود على أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لكل لجنة سير.

- وجهت الوزارة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية عند إعداد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

- نبهت الوزارة على أن تغطي أسئلة الامتحانات الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.

- شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية في امتحانات الشهادة الإعدادية.

- أشارت الوزارة إلى ضرورة تظريف كل 20 ورقة/كراسة بوكليت في كيس معتم مغلق، لا يُفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين، والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن (موعد الفتح، تاريخ اليوم، واسم المادة).



- لفتت الوزارة إلى تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) للمواد الأساسية فقط في امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا لظروف كل مديرية.

- وجهت الوزارة بالتنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، مع تخصيصه احتياطيًا في هذا اليوم.



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