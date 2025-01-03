التعليم تكشف تفاصيل امتحانات “أبناؤنا في الخارج”.. اعرف الضوابط والتعليمات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استعداداتها لتنظيم امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتي تُعد فرصة أساسية للطلاب المصريين المقيمين خارج البلاد لاستكمال دراستهم وفقًا للنظام التعليمي المصري، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز التفاصيل.

امتحانات “أبناؤنا في الخارج”التعليم تكشف تفاصيل امتحانات “أبناؤنا في الخارج”

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدور الأول ستبدأ في يناير ٢٠٢٥، كما أكدت أن جميع الامتحانات ستُجرى بنظام التقييم الجديد القائم على الفهم والمهارات، لضمان توافقها مع المناهج الدراسية في مصر.

ضرورة تسجيل الطلاب

وشددت الوزارة على ضرورة تسجيل الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يتم رفع المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.

الاستعداد لدخول الامتحانات بالخارج

وأكدت الوزارة تعاونها مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم لضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح الخاصة بالدول المضيفة.

كما أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات وتفاصيل المقررات الدراسية في وقت لاحق على الموقع الرسمي للوزارة.

تعزيز ارتباط الطلاب بهويتهم الوطنية

أوضحت الوزارة أن برنامج "أبناؤنا في الخارج" يساهم في تعزيز ارتباط الطلاب بهويتهم الوطنية، حيث يتم تدريس المواد الأساسية مثل اللغة العربية والتربية الدينية، إلى جانب المواد العلمية وفقًا للمناهج المصرية.

وحثت الوزارة أولياء الأمورعلى متابعة تعليم أبنائهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة الامتحانات.

الالتزام بالقواعد والضوابط اللازمة

كما دعت الجميع للالتزام بالتعليمات والإجراءات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق أفضل النتائج.

يُذكر أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج” تُعد واحدة من أبرز المبادرات التعليمية التي تسهم في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وتعزز فرصهم التعليمية وفقًا للنظام المصري.

شكل امتحانات الطلاب بالخارج

وتعقد امتحان الدور الأول من فصل دراسي أول وثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2025/2024، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ابناؤنا في الخارج.

امتحانات رياض الأطفال نظام اللغات بالخارج

يتم تحميل ملف تقييم الأداء لكل فصل دراسي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص، ويشمل المناهج المقررة لمرحلة رياض الأطفال (اللغة العربية، اللغة الأجنبية، متعدد التخصصات)، حيث يقوم التلميذ بأداء الأنشطة المطلوبة، ثم يرفع ولي الأمر الملف إلى الموقع الإلكتروني.

- ولن يتم اصدار أي اخطار (شهادة) اجتاز للتلميذ بدون تحميل ملف الأنشطة على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض .

- يعفى التلميذ في هذه المرحلة من مادة النشاط التربية البدنية والصحية .

امتحانات طلاب الصف الثالث الابتدائي بالخارج

يُعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي لقياس نواتج التعلم في المقررات (اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الرياضيات، متعدد التخصصات، التربية الدينية، المستوى الرفيع للغات)، ويتم تقييم النتيجة بصيغة "اجتاز/لم يجتاز".

وفي حال حصول التلميذ على "لم يجتاز" في أي مقرر، يُعقد له اختبار دور ثان، وإذا استمر في عدم اجتيازه، يجب عليه إعادة العام الدراسي.

امتحانات طلاب الصف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي بالخارج

يتم عقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي لقياس نواتج التعلم المستهدفة في المقررات الدراسية المختلفة مثل (اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، المهارات المهنية، التربية الدينية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمستوى الرفيع للغات)، تُعبّر نتيجة التقييم عن (اجتاز / لم يجتاز).

وفي حال لم يجتاز الطالب الامتحان، يُعطى فرصة لاختبار دور ثانٍ. وإذا استمر في الحصول على نتيجة "لم يجتاز"، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لسياسة المؤسسة التعليمية.

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