لتحسين مستوى الطلاب في اللغة العربية..تنبيه لمديري المدارس الابتدائية بشأن امتحان الإملاء

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة قنا، تنبيهًا لجميع مديري المدارس الابتدائية في الإدارات التعليمية، بضرورة عقد امتحان الإملاء البعدي للتلاميذ الضعاف المستهدفين فقط بعد امتحان مادة التربية الدينية، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة .

وأوضحت المديرية أنها ستقوم بإرسال نتائج التلاميذ الضعاف، متضمنة الاسم، الصف، والنسبة، على برنامج إكسيل، ليتم تسليمها إلى موجه أول اللغة العربية بالإدارة. كما نوهت المديرية أن امتحان الإملاء البعدي سيشمل الصفوف العليا (الرابع، الخامس، والسادس) الابتدائي، ويُعقد يوم 2 يناير 2025.

هدف الإملاء البعدي

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى أن امتحان الإملاء البعدي يهدف إلى تحسين مستوى الطلاب الضعاف في اللغة العربية، وتحديدًا في مهارة الإملاء، بعد إجراء تقييم دقيق لهم.

وأكدت المديرية على ضرورة متابعة تنفيذ هذا الامتحان في المدارس وفقًا للإجراءات المحددة، لضمان استفادة الطلاب المستهدفين وتحقيق الهدف من هذه المبادرة التعليمية.

تنبيه بخصوص اللغة العربية

تحسين مستوى الطلاب الضعاف في اللغة العربية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى أن امتحان الإملاء البعدي يهدف إلى تحسين مستوى الطلاب الضعاف في اللغة العربية، وتحديدًا في مهارة الإملاء، بعد إجراء تقييم دقيق لهم. وأكدت المديرية على ضرورة متابعة تنفيذ هذا الامتحان في المدارس وفقًا للإجراءات المحددة، لضمان استفادة الطلاب المستهدفين وتحقيق الهدف من هذه المبادرة التعليمية.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، من المقرر أن سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، بينما سينتهي الفصل الدراسي الثاني في 5 يونيو 2025. كما حُددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث ستبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، وتُختتم امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.



خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات 2025

- 28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 4 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

- إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

اقرأ أيضا:

إليك رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024..تفاصيل

تعليمات وزير التعليم للمدارس بشأن الواجب المدرسي|إليك التفاصيل كاملة