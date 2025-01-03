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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول.. الحق ذاكر

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول.. أيام قليلة ويبدء مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، والتي من ضمنها انطلاق امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2025، لذلك يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإبتدائي واولياء امورهم عن مواعيد وجدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي وكل المواضيع المتعلقة والجديدة الطارئة عليها، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول

وأعلنت مديرية تعليم الجيزة عن جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي 2025، والتي جاءت كالتالي :

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة 6 أكتوبر التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة أبو النمرس التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة أطفيح التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة البدرشين التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة الدقي التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة الوراق التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي

 

موعد امتحانات نصف العام الدراسي الاول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة ستبدأ يوم الأحد 11 يناير 2025.

 إجازة نصف العام الدراسي 2025

كما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد أجازة نصف العام وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024\2025، كالتالي:

  • بدء إجازة نصف العام الدارسي 2025، يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2024.
  • تستمر فترة إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.
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خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتى جاءت كالتالي:

  • يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.
  • تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.
  • يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.
  • نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.
  • يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.
  • يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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