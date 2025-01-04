رابط جميع مواد نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

توفر وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 الترم الأول عبر موقعها الرسمي الإلكتروني لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” روابط الحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 الترم الأول بصيغة الـ pdf لجميع الطلاب العربي واللغات، بالإضافة إلى الحصول على نماذج الأضواء والذي يحتوي على عدد كبير من اسئلة الامتحانات.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

يتساءل الطلاب عن نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 للفصل الدراسي الأول التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط من هنــــــــــــا ويمكن الحصول على باقي النماذج من خلال السطور التالية:

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 النموذج الاسترشادي الاول

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 النموذج الاسترشادي الثاني

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 النموذج الاسترشادي الثالث

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

نموذج الأضواء للصف الثالث الإعدادي

أتاح كتاب الأضواء للصف الثالث الإعدادي نماذج امتحانات بصيغة الـ pdf حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليه وتحميله من هنــــــــــــــا.

ضوابط الورقة الامتحانية للصف الثالث الإعدادي

أن تقتصر أسئلة الورقة الامتحانية على المقرر الدراسي المستهدف دون تجاوز.

توزيع الأسئلة بناءً على نواتج التعلم للمادة، مع مراعاة الأوزان النسبية لكل منها.

تغطي الأسئلة مستويات صعوبة متنوعة لضمان قدرتها على التمييز بين مستويات التحصيل المختلفة للطلاب.

تُرتب الأسئلة في الورقة الامتحانية بشكل متدرج من الأسهل إلى الأصعب.تحقق الورقة الامتحانية توازنًا بين المستويات المعرفية المختلفة للطلاب.

تصاغ الأسئلة بدقة ووضوح لضمان فهمها بسهولة ودون التباس.

تشمل الورقة الامتحانية جميع البيانات الأساسية مثل المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الشهر، والسنة.

تنسيق الورقة الامتحانية بعناية لتحسين مقروئيتها، مع الاهتمام بحجم ونوع الخط، المسافات بين السطور،

الهوامش، العناوين، تعليمات الأسئلة، وضمان خلوها من الأخطاء اللغوية أو المطبعية.

بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، يجب أن تحتوي على أربعة بدائل، يكون أحدها فقط هو الإجابة الصحيحة.

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