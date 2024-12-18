لينك تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يتساءل الطلاب عن نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 المتوفرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتسهيل مراجعة الطلاب وتحضيرهم للامتحانات دون الحاجة إلى خطوات معقدة.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الوصول إلى نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وتحميلهل بسهولة حيث يمكن للطلاب تحميل النماذج بصيغة PDF بشكل مباشر، مما يوفر لهم الوقت والجهد خلال فترة المراجعة.

رابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

للحصول على نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــــــــا، ويمكن تحميلها بسهول بضغطة زر واحدة.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

روابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تٌعد نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي توفرها وزارة التربية والتعليم أمرًا مهمًا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي نظرًا لاحتواء النماذج على اسئلة مشابه تأتي في امتحانات الشهادة الإعدادية لذلك يمكن الحصول على الروابط خلال السطور التالية:

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

أهمية نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

فهم طبيعة الأسئلة المتوقع أن تأتي في الامتحانات.

التدريب على أنماط الأسئلة وطريقة الإجابة الصحيحة.

تعزيز الثقة بالنفس وزيادة فرص تحقيق درجات متميزة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من يوم 18 يناير حتى 23 يناير 2025، تبدأ إجازة نصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى 6 فبراير 2025.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

الصف الثاني الثانوي: من الأحد 22 ديسمبر إلى الإثنين 30 ديسمبر 2024.

الصف الأول الإعدادي عربي ولغات: من الإثنين 23 ديسمبر إلى الخميس 2 يناير 2025.

الصف الثالث الإعدادي: من الثلاثاء 24 ديسمبر إلى الإثنين 30 ديسمبر 2024.

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