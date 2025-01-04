جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول .. إليك تفاصيل

امتحانات الصف السادس .. تشهد محركات البحث إقبالًا متزايدًا على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025، وذلك تزامنًا مع بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مع استعداد الطلاب لخوض الامتحانات الخاصة بالمواد الأساسية التي تبدأ في 11 يناير الجاري.

في هذا الإطار، يواصل موقع " الموجز"، تقديم الخدمات الإخبارية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خلال نشر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للترم الأول 2025، تيسيرًا للطلاب في مختلف المحافظات المصرية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول

وفيما يخص محافظة الجيزة، فقد أعلن عن الجدول الزمني الذي يخص امتحانات الصف السادس الابتدائي على النحو التالي:

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

الصف السادس الابتدائي



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة

وفيما يخص محافظة القاهرة، جاء جدول الامتحانات كالتالي:

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة العلوم.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة البحيرة

أما في محافظة البحيرة، فقد جاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

- السبت 11 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 13 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية وICT.

- الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية.

- الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات.

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