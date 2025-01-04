جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالمحافظات

أعلنت المديريات التعليمية في جميع المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول حيث من المقرر عقدها في الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري 2025 ويتساءل الطلاب عن المواعيد المحددة للمواد وفقًا لكل مديرية تعليمية والتي حددت الموعد طبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالصور الرسمية من المديريات التعليمية حيث تنطلق امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب تالتة ابتدائي يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بينما يؤدون خلال هذه الأيام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة الجيزة

أعلنت المديرية التعليمية بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الأول حيث شددت على الالتزام بضوابط الامتحانات التي حددت، بالإضافة إلى عدم اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجنة.

يوم السبت 11 يناير امتحان اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير امتحان العلوم والتربية الدينية.

يوم الإثنين 13 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 14 يناير امتحان الدراسات والمهارات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة القاهرة

يوم السبت 11 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم الأحد 12 يناير امتحان الرياضيات.

يوم الإثنين 13 يناير امتحان التربية الدينية.

يوم الثلاثاء 14 يناير امتحان اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة المنوفية

يوم السبت 11 يناير اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 12 يناير الرياضيات.

يوم الإثنين 13 يناير اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 14 يناير متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة البحيرة

يوم السبت 11 يناير اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير الرياضيات ومتعدد التخصصات.

يوم الإثنين 13 يناير اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 15 يناير الرياضيات وICT.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة القليوبية

يوم السبت 11 يناير اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير الرياضيات.

يوم الإثنين 13 يناير اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي محافظة الفيوم

يوم السبت 11 يناير اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير متعدد التخصصات.

يوم الإثنين 13 يناير الرياضيات.

يوم الثلاثاء 14 يناير اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء 15 يناير متعدد التخصصات.

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