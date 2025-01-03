جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 .. الحق اعرف

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية واولياء أمورهم، لمعرفة المواعيد والجداول.

وفيما يلي سنكشف لكم من خلال الموجز جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وقد جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في الجيزة كالتالي:

يوم السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية

ا يوم الاثنين 20 يناير امتحانات مادتي الجبر والإحصاء والهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير امتحان اللغة الأجنبية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء 22 يناير لمادتي العلوم والتربية الفنية.

يوم الخميس 23 يناير امتحاناتهم بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، التي ستعقد فقط في مدرسة السعيدية.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة

يوم السبت 18 يناير بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 20 يناير بمادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير امتحاني الجبر والكمبيوتر

يوم الأربعاء 22 يناير لمادتي العلوم والتربية الفنية.

يوم الخميس 23 يناير بمادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025 في كفر الشيخ

يوم السبت 18 يناير بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 20 يناير بامتحاني العلوم والهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير بمادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 22 يناير لمادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 23 يناير بمادة الجبر.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 المنيا

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول يوم السبت 18 يناير بمادة اللغة العربية، وتستكمل يوم الاثنين 20 يناير بامتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير مادتي العلوم والتربية الفنية، وتستمر الامتحانات يوم الأربعاء 22 يناير بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الخميس 23 يناير بامتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2025 الأقصر

يوم السبت 18 يناير بمادتي اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الاثنين 20 يناير بامتحاني الدراسات والهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير مادتي العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 22 يناير بمادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 23 يناير بامتحاني الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

بدأت الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، وهو موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 11 يناير 2025.

تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025.

تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

اقرأ أيضًا

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025 محافظة القاهرة

دعاء النجاح والتفوق في الدراسة.. أدعية مستجابة لطلاب نصف العام 2025