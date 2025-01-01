زيادة إجازة نصف العام الدراسي 3 أسابيع رسميًا.. والتعليم ترد

تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد زيادة إجازة نصف العام الدراسي 2025 للطلاب والمعلمين ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مما جعل أولياء الأمور في حيرة متسائلين عن حقيقة الأمر.

إجازة نصف العام

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل زيادة إجازة نصف العام الدراسي 2025 لمدة ثلاثة أسبابيع بدلًا من أسبوعين حيث كانت الإجازة الرسمية تبدأ من يوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

تفاصيل زيادة إجازة نصف العام الدراسي 2025

وفي هذا الشأن، ونفى مصدر بوزارة التربية والتعليم الأنباء المتداولة بشأن زيادة إجازة نصف العام الدراسي 2025 للطلاب والمعلمين، موضحًا أنه لم يصدر أي قرارات رسمية بشأن المتداول.

وأشار المصدر إلى أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي هدفها بث الجدل والبلبة بين الطلاب لتعطليهم عن الدراسة، مشيرًا إلى أن امتحانات نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

وأوضح أن إجازة نصف العام الدراسي 2025 تبدأ رسميًا يوم 25 يناير إلى 6 فبراير لعام 2025 الجاري، وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

إجازة نصف العام

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025

بدأت الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، وهو موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 11 يناير 2025.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي

تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

موعد الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

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