مواصفات امتحان مادة العلوم الصف الأول الإعدادي 2025.. ورابط الورقة الامتحانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الصف الاول الاعدادي مادة العلوم الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يتساءل الطلاب عن طريقة توزيع الأسئلة في الامتحانات وشكل الورقة الامتحانية للتدريب على الامتحان المقرر عقده يوم 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل مواصفات امتحان مادة العلوم الصف الأول الإعدادي الترم الأول التي يتساءل عنها الطلاب وطريقة الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الحصول على نماذج الامتحانات في جميع المواد الدراسية.

مواصفات امتحان

مواصفات امتحان مادة العلوم الصف الأول الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم أن من ضمن مواصفات امتحان مادة العلوم الصف الأول الإعدادي تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان "الخرائط- الجداول- الرسوم البيانية" واضحة وسليمة علمياً وفنيًا، والمعلومات الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن "الأرقام- والإحصائيات- التواريخ" ليست أهدافً إختبارية.

ومن ضمن أيضًا مواصفات امتحان مادة العلوم الصف الأول الإعدادي الزمن المخصص للامتحان لصفوف المرحلة الإعدادية ساعتين وأن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي حيث توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر وباقي المواصفات كالتالي:

مواصفات امتحان

تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة بالورقة الامتحانية تتنوع ما بين الأسئلة الموضوعية والتي تتضمن "الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المزاوجة، الإكمال المقيد ،المصطلح العلمي، إعادة الترتيب، صوب ما تحته خط، استخرج الكلمة المختلف، والأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة".

طريقة الحصول على الورقة الامتحانية للصف الأول الإعدادي

يمكن للطلاب الحصول على مواصفات الورقة الامتحانية للصف الأول الإعدادي غبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــــــــا.

وللحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الإعدادي أيضًا يمكنك الضغط هنــــــــــــا.

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