التعليم: مصر تتقدم 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني

كشف المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء، أن مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني هو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر المعرفة العالمي الذي يصدر سنويًا منذ عام 2017، ويقيس قدرة الدول على تنويع عروضها التعليمية فيما يتعلق بالتعليم التقني والتدريب المهني.

كما يتضمن تحديث هياكلها لضمان تفاعلها الإيجابي مع أنظمة التعليم والتدريب، ومساهمتها الإيجابية في تنمية رأس المال البشري، ويركز على عنصر كفاءة التدريب، ودور التعليم والتدريب في مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي خاصة في البيئات الإنتاجية، وفيما يلي سيوضح الموجز باقي التفاصيل .

مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تقدمت 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، حيث كانت في المركز 113 عام 2017، وارتفعت إلى المركز 43 في عام 2024، وفقًا للإنفوجراف المرفق.

مصر تشغل المركز 95 عالميًا

ومن الجدير بالذكر، استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العام الماضي، تقريرًاحول إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في قمة المعرفة، والذي أفاد التقرير بحصول جمهورية مصر العربية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز الـ 90 على مستوى العالم، لتقفز مصر 5 مراكز مُقارنة بالعام الماضي الذي شغلت مصر فيه المركز 95 عالميًا.

جاء ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني في المركز 46، قافزة 35 مركزًا مقارنة بعام 2022، حيث كانت في المركز 81، كما تقدمت مصر في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير والابتكار إلى المركز 90 مقارنة بالمركز 99 العام الماضي، وسط منافسة شديدة بين دول العالم، وذلك بالإضافة إلى أن تقدمت مصر مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الجامعي، حيث احتلت المركز 94 مقارنة بالمركز 95 في العام الماضي.

تقدم مصر في جميع المجالات

كما تناول التقرير عرض ما حققته مصر من تقدم في قطاعات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد والبيئة التمكينية.

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