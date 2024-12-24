مواصفات امتحان الرياضيات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

يرغب الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الامور عن مواصفات الامتحان لمادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي، ويستعرض الموجز في التقرير التالي مواصفات امتحان الرياضيات الشهادة الإعدادية.

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مواصفات امتحان الرياضيات الشهادة الإعدادية الترم الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها عن تفاصيل ومواصفات امتحان الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025.

وتكون مواصفات امتحان الرياضايات الشهادة الإعدادية 2025 على النحو التالي:

تشمل الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات فرعي الجبر والهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية.

- يشمل الامتحان نسب متنوعة من الدرجات التي تستهدفها الأسئلة التي يجيب عليها الطالب.

وتكون نسب الدرجات كالآتي:

10% من درجات الامتحان تحسب للطالب عن التذكر.

30% من الدرجات تكون لقياس نسبة فهم الطالب.

40% من درجات الامتحان تكون للتطبيق.

20% من الأسئلة تكون لحل المشكلات.

الأجزاء التراكمية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وكان وزير التربية والتعليم أوضح في وقت سابق بأن امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2025 تشمل مجموعة من الأجزاء التراكمية بضوابط محددة والتي يجب الالتزام بها.

وبحسب بيان الوزير فإن هذه الضوابط تكون كالتالي:

- يجب أن تكون جزيئات الأجزاء التراكمية مرتبطة بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب.

- يجب مرعاة أن تكون هذه الجزيئات أيضًا لديها طابع الاستمراراية في الاستخدام التراكمي، حيث وموجودة داخل كل فرع ذات صلة بنفس الفرع مع مراعاة أنه مخصص لها درجة واحدة فقط، لذلك لا يجب أن تزداد طريقة حل أكثر من خطوتين.

- يجب أن تكون هذه الجزيئات أيضًا لديها طابع الاستمراراية في الاستخدام التراكمي، حيث وموجودة داخل كل فرع ذات صلة بنفس الفرع مع مراعاة أنه مخصص لها درجة واحدة فقط، لذلك لا يجب أن تزداد طريقة حل أكثر من خطوتين.

جدير بالذكر أن من أهداف مواصفات امتحان الرياضيات إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمادة وتطبيقها.

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