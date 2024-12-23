انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري اليوم

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى - النحو)، وبينما يخضع طلاب الصف الثاني لاختبارات مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى - النحو والصرف)، وتأتي هذه الامتحانات ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لتقييم مستوى الطلاب في منتصف العام الدراسي.

وتبين الموجز ضوابط الامتحانات التى وضعها قطاع الأزهر

ضوابط الامتحانات للأعذار المقبولة



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، ومن بين هذه الضوابط:

يسمح للطلاب المتغيبين عن بعض المواد بعذر مقبول والناجحين في مواد أخرى، بدخول امتحانات الدور الثاني في المواد التي تغيبوا عنها.

يحصل الطلاب المتغيبون على الدرجة الفعلية التي يحققونها في هذه المواد دون نقصان.

يقتصر امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثاني على المنهج الذي يتم تحديده مسبقًا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، بينما يشمل امتحان الدور الثاني كامل المنهج الدراسي.



ضوابط خاصة بصفوف النقل والشهادة الثانوية



بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الثانوية، نصت الضوابط على التالي:

الطلاب الذين يتغيبون بعذر مقبول عن جميع المواد في الدورين الأول والثاني يمكنهم دخول الامتحانات في العام الدراسي التالي، مع احتفاظهم بحق الحصول على الدرجة الفعلية دون احتساب العام كعام رسوب.

امتحانات النقل للمعاهد الأزهرية

أما الطلاب المتقدمون للإعادة في بعض مواد الشهادة الثانوية وتغيبوا عنها في الدورين بعذر مقبول، فلا يُعتبر العام الدراسي عامًا للرسوب.



أهمية الامتحانات وضمان الفرص المتساوية



يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية حرصه على ضمان فرص متساوية لجميع الطلاب، سواء في صفوف النقل أو الشهادات، من خلال هذه الضوابط التي تتيح مرونة للطلاب الذين يواجهون ظروفًا قهرية تحول دون أدائهم للامتحانات في مواعيدها.

هذه الضوابط تأتي في إطار سياسة الأزهر الشريف لدعم الطلاب وتشجيعهم على التفوق مع مراعاة الظروف الشخصية لكل طالب.

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