جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2024.. اعرف دلوقتى

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2024/2025.. أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للشعبة العلمية للعام الدراسي 2024-2025، حيث ان من المقرر أن تبدأ الامتحانات في يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء 8 يناير 2025، حيث يشمل الجدول امتحانات في مجموعة متنوعة من المواد الدراسية، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2024.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2024/2025

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للشعبة العلمية للعام الدراسي 2024-2025.

ويشمل الجدول امتحانات في مواد مختلفة على مدار الأيام المحددة، والتي جاءت كالتالي :

في يوم الإثنين 30 ديسمبر، يبدأ الامتحان في مادة الفقه من الساعة 9 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا، ثم مادة الجبر وحساب المثلثات من 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا. أما يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، فسيكون الامتحان في مادة البلاغة من 9 إلى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الهندسة من 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا. يوم الأربعاء 1 يناير 2025، يتضمن الامتحان مادة القرآن الكريم من 9 إلى 10:30 صباحًا، والصرف من 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

وفي يوم الخميس 2 يناير، سيتم اختبار الطلاب في مادة اللغة الأجنبية من 9 صباحًا إلى 11:30 صباحًا، بينما يكون امتحان التربية الفنية من 12 ظهرًا إلى 1 مساءً. وفي يوم السبت 4 يناير 2025، يشمل الجدول امتحانات في النحو من 9 إلى 10:30 صباحًا، والتفسير وعلومه من 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا. يوم الأحد 5 يناير، سيكون الامتحان في الأدب والنصوص والمطالعة من 9 إلى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الحديث وعلومه من 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

أما يوم الإثنين 6 يناير، فسيكون الامتحان في مادة التوحيد من 9 إلى 10:30 صباحًا، ثم امتحان الإنشاء من 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا. وفي يوم الأربعاء 8 يناير، سيتناول الامتحان مادة الثقافة الإسلامية من 9 إلى 10:30 صباحًا، والعلوم المتكاملة من 11 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا.

وبالنسبة للطلاب المبصرين، سيكون لديهم امتحان شفهي في القرآن الكريم والحديث، بينما يمتحن المكفوفون شفهيًا في جميع المواد المقررة عليهم. كما أن الطلاب في المعاهد النموذجية والخاصة هم فقط من سيؤدون امتحانات الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، حيث سيتم تحديد موعد اختباراتهم الشفوية من قبل المنطقة الأزهرية.

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