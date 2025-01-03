قبل بدء الامتحانات الرسمية بدأ الطلاب يتساءلون عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول وازدات اسئلة الطلبة عن الموضوع بالرغم من عدم صدور قرار رسمي من مديريات التربية والتعليم أو الوزارة بالموعد المحدد لظهور النتيجة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول وتوقعات ظهورها في المدارس أو عبر بوابات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، حيث لازالت امتحانات الصف الأول الإعدادي لم تنطلق حتى الآن ومن المقرر بدأها يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

نتيجة الصف الأول الاعدادي

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي 2025 الترم الأول

من المقرر أن يبدأ موعد ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي 2025 الترم الأول بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وقد تعلن كل مديرية تعليمية نتيجة الصف الأول الاعدادي أو على صفحات المدارس الرسمية.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن المدارس موعد ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي 2025 الترم الأول بعد الانتهاء من الامتحانات وتوفير النتيجة داخل المدرسة التابعة لكل طالب.

موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي 2025

تبدأ امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2025 يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر ليوم 16 يناير 2025 بجميع المديريات التعليمية وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

نتيجة الصف الأول الاعدادي

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي

تنظيم الامتحانات وفق إجراءات وتوجيهات لضمان العدالة بين الطلاب وسير الامتحانات بسلاسة.

الامتحانات مخصصة للمواد الدراسية التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول فقط.

لا تتضمن الأسئلة أي موضوعات أو دروس من الفصل الدراسي الثاني.

إعداد الأسئلة لتتضمن اختيارات متعددة، أسئلة مقالية، وأسئلة فهم.

تُراعى مواصفات الأسئلة مستوى الطالب المتوسط، مع الابتعاد عن التعقيد أو طلب حفظ معلومات خارج المنهج.

تبدأ الامتحانات منتصف يناير 2025 وتُجرى وفق جدول زمني محدد لكل صف دراسي.

تُعقد الامتحانات في المدارس مع توفير الجو الملائم لأداء الامتحانات.

الوزارة وضعت خطة شاملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تشمل الإجراءات تطهير قاعات الامتحانات، توفير الكمامات والمعقمات، والحد من التزاحم.

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