وزارة التربية والتعليم تعلن انجازاتها خلال عام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انجازاتها لعام 2024 حيث تواصل بذل جهود مكثفة للتغلب على تحديات التعليم في الدولة خاصة في ظل الكثافات الطلابية المرتفعة، خلال العام الدراسي 2024، كما طبقت حلول مبتكرة تستند إلى الواقع الميداني وشاركت جميع أطراف المنظومة التعليمية لتحقيق نتائج إيجابية.

ويستعرض موقع "الموجز" عدد من انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا لما أعلنته في بيان رسمي لها، ومن أبرز الإنجازات نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية لتستفيد منها المدارس الإعدادية في الفترة الصباحية، واستغلال المدارس الإعدادية لتلبية احتياجات المدارس الابتدائية.

وزارة التربية والتعليم

ارتفاع الكثافات الطلابية

عملت وزارة التربية والتعليم على حصر الفراغات التعليمية واستخدامها كفصول دراسية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية وأسفرت هذه الإجراءات عن استحداث 98,744 فصل دراسي، مع خطة لإنشاء ما بين 10,000 إلى 15,000 فصل سنويًا لتلبية احتياجات التعليم المستقبلي.

وزارة التربية والتعليم

سد العجز في المدرسين بنسبة 90%

أولت وزارة التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا لسد العجز في المعلمين، الذي بلغ 469,860 معلمًا، في إطار هذه الجهود، استكملت المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وتوفير الحوافز المادية للمحاضرين، بالإضافة إلى رفع مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا.

ونفذت وزارة التربية والتعليم خطة زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي لتصل إلى 31 أسبوعًا، وزيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، مما ساهم في رفع قدرة التدريس بنسبة 33% من القدرة التدريسية.

مشروعات جديدة في 27 محافظة 598 مشروعًا بـ 9693 فصلاً دراسيًا

أقامت وزارة التربية والتعليم 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة خلال العامين الماضيين، بما أسهم في إضافة 9,693 فصلًا دراسيًا، وتزويد المدارس الجديدة بتجهيزات دراسية حديثة، من بينها 177,980 مقعدًا دراسيًا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 58,748 تختة دراسية للمدارس القائمة بالفعل، مما ساعد في تخفيف الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة التعليمية في مختلف المحافظات.

وزارة التربية والتعليم

تطوير المناهج وفقًا للمعايير العالمية

حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وصياغة المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية، مع التركيز على المفاهيم الكبرى ومعالجة القضايا المعاصرة، بالإضافة إلى ربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي باستخدام "QR-Codes" التي تتيح للطلاب الوصول إلى موارد تعليمية إضافية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير نصوص الاستماع للغة الإنجليزية لتعزيز مهارات الاستماع لدى الطلاب.

انجازات وزارة التربية والتعليم

أبرز انجازات وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024 للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم كالتالي:

التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية بآليات واقعية..واستحداث أكثر من 98 ألف فصل دراسي

سد العجز في المدرسين بنسبة 90%..والارتقاء بأحوالهم

تطوير المناهج وفقا للمعايير العالمية..وربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي

598 مشروعا جديدا في 27 محافظة بإجمالي 9693 فصلا

إحلال وتجديد نحو 58748 تختة للمدارس القائمة

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وزارة التربية والتعليم

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