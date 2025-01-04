وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية.. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالمديرية، على أن تكون هذه الوظائف مؤقتة لحين شغلها بطرق قانونية عبر لجنة القيادات، وفيما يلى سيعرض لكم الموجز وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية.

وظائف شاغرة بتعليم المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بالتكليف، لحين شغلها بالطرق القانونية عبر لجنة القيادات:

- مدير عام إدارة تلا التعليمية

- مدير عام التوجيه الفني بالمديرية (مدير عام التعليم العام)

- مدير عام التعليم الفني بالمديرية

الأوراق اللازمة لشغل الوظائف

وناشدت المديرية، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التقدم إلى مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

وتشمل الأوراق للتقدم لشغل الوظائف:

بيان حالة وظيفية .

شهادة قانونية.

السيرة الذاتية وذلك لمدة أسبوعين بداية من يوم الأحد 5 يناير حتى الخميس 16 يناير في مواعيد العمل الرسمية .

تدريب المعلمين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم



ومن الجدير بالذكر، أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،بمتابعة تدريب المعلمين الجدد من مسابقة 30 ألف معلم، بقاعة التدريب بمدرسة البارودية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

مسابقة الـ 30 ألف معلم بالفيوم

وبدأت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بـ تدريب المعلمين الجدد من مسابقة الـ 30 ألف معلم في الدفعة الرابعة والتي تشمل في البرنامج التدريبي 756 معلمًا ومعلمة، تم توزيعهم على 22 قاعة تدريبية في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

مدة البرنامج التدريبي

ويستمر التدريب لمدة 9 أيام، خلال الفترة من الأربعاء 1 يناير 2025 وحتى الخميس 9 يناير 2025م.

البرنامج التدريبي للمعلمين

ويتضمن التدريب بعض البراامج التي أهمها:

البرنامج الأول بعنوان "التأهيل التربوي"

البرنامج الثاني بعنوان " الإعداد البدني والذهني"

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2025

وفقًا لما أعلنه النقابة العامة للمهن التعليمية، فإن موعد صرف دفعة جديدة من معاشات نقابة المعلمين سيكون يوم 10 يناير 2025، بينما سيحصل باقي أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بداية من أول يناير 2025.

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