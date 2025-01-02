جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025.. الحق ذاكر

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025.. من أكثر ما يبحث عنه طلاب الصف الثالث الإبتدائي وأولياء امورهم، لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالبحيرة، وذلك بعد إعلان الوزارة والمديريات التعليمية عن الجدول، مما أدى إلى زيادة البحث حول الجدول، وفيما يلي سيعؤض لكم موقع الموجز جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025.

موعد امتجانات الصف الثالث الإبتدائي 2025

وأعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الثالث الإبتدائي 2025، والتي من المقرر ان تبد في الموافق 11 يناير 2025 وستستمر حتى الموافق 16 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة

السبت 11 يناير: اللغة الإنجليزية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: التربية الدينية.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية.

الأربعاء 15 يناير: متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالجيزة

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

الإثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقليوبية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالغربية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الأجنبية، ومتعدد التخصصات.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالمنوفية

السبت 11 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالفيوم

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: متعدد التخصصات.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالدقهلية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات، ومتعدد التخصصات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالإسماعيلية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بكفر الشيخ

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 ببني سويف

السبت 11 يناير: اللغة الأجنبية.

الإثنين 13 يناير: اللغة العربية.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، ومتعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالإسكندرية



السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الأجنبية.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالمنيا

السبت 11 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

الإثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية، ومتعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالأقصر

الخميس 2 يناير: متعدد التخصصات.

السبت 4 يناير: التربية الدينية.

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

امتحانات الفصل الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بأسيوط

السبت 11 يناير: اللغة الإنجليزية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: متعدد التخصصات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية.

الأربعاء 15 يناير: التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بأسوان

السبت 11 يناير: الرياضيات.

الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

الإثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 14 يناير: التربية الدينية.

الخميس 16 يناير: متعدد التخصصات.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بسوهاج

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات.

الأربعاء 15 يناير: التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بقنا

الخميس 2 يناير: متعدد التخصصات، والتربية الدينية.

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الإثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالشرقية

الخميس 2 يناير: التربية الدينية.

الخميس 9 يناير: الرياضيات.

السبت 11 يناير: اللغة الأجنبية.

الأحد 12 يناير: متعدد.

الإثنين 13 يناير: اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بالوادي الجديد

السبت 11 يناير: اللغة الإنجليزية.

الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

الإثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: متعدد التخصصات.

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